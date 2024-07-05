Священник, який "помер і побував у пеклі", розповів про неймовірно дивну річ, яку він бачив

Пастор Джеральд Джонсон заявив, що він достеменно знає, що відбувається в пеклі в наші дні.

У відео в Instagram він заявив, що "помер і потрапив до пекла", коли 2016 року у нього стався серцевий напад.

Він сказав, що на той момент його "дух залишив фізичне тіло" і він вирушив до підземелля.

До серцевого нападу чоловік раніше вірив, що потрапить до раю завдяки тому, що зробив "стільки добра у світі і допоміг стільком людям". Але пастора швидко шпурнули "просто до центру землі". Він поділився, що там побачив.

Священник стверджував, що бачив, як демони співали пісні Ріанни Umbrella та Боббі Макферріна Don't Worry Be Happy. За його словами, демони співають, "щоб вас мучити".

На думку Джонсона, демони обрали ці пісні тому, що сучасна музика надихнута чимось демонічним. Він сказав: "Кожний текст кожної пісні повинен мучити вас за той факт, що ви не поклонялися Богові через музику, коли були на землі… Ви вирішили поклонятися сатані, повторюючи тексти, які він надихнув прийти до землі."

Він також побачив "щось схоже на людину, що стоїть навкарачки, як собака, обпалене від верхівки до підошв ніг, і його очі вилазили з орбіт". За його словами, демон тримав ланцюг на шиї чоловіка.

Пастор сказав: "Я бачив справжнє пекло, я був там і не побажав би цього своєму найлютішому ворогові. Мені байдуже, що ця людина зробила зі мною. Я ніколи б не побажав йому цього".

Однак багато хто з юзерів зациклився на тому, чому він потрапив до пекла, якщо вважав, що зробив багато добра, на що він відповів, що це послання.

За його словами, Бог сказав: "Ти таємно засмучувався через людей, які завдали тобі болю. Ти сподівався, що я покараю людей, які завдали тобі болю. Це не твої люди. Це мої люди. Я лише хочу, щоб ти зосередився на завданні, яке я тобі даю". Корінь цього в тому, що хоча я робив добро і багато дав людям, у моєму серці було непрощення щодо людей, які зробили мені зло. Це мій досвід із пеклом, це реальне місце. Не Бог посилає людей до пекла, люди самі відправляють туди себе".

Нагадаємо, жінка заявила, що провела три години з богом на смертному одрі. Це сталося, коли вона перебувала в комі в лікарні.

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