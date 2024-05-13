Священник заявив вірянам, що Ісус помирав на хресті з ерекцією: чи покарали його

Під час проповіді були присутні близько 100 людей.

Католицький священник заявив, що Ісус помер на хресті з ерекцією.

Про це пише The Times.

Панотець Томас МакГейл, священник церкви Непорочної Діви Марії в Блекгіллі, Консетт, графство Дарем, сказав приблизно 100 парафіянам у Страсну п'ятницю, що кров прилила б до нижньої частини тіла Ісуса, коли він був прибитий до хреста.

За словами одного з очевидців, 53-річний американець "шокував" присутніх своєю заявою: "Він сказав людям, що Ісус помер з ерекцією. Церква була шокована. Там були молоді сім'ї".

Томас МакГейл / Фото: Stanley, Dipton and Byermoor Catholic Parishes

Повідомляється, що МакГейл не втратив роботу, але отримав догану.

Прессекретар єпархії Гексгема і Ньюкасла повідомив: "Була отримана скарга, яка була розслідувана відповідно до нашої єпархіальної політики розгляду скарг. Розслідування було завершено зовсім нещодавно, і скарга була підтримана".

Нагадаємо, п'яний священник зіпсував весілля пари "незабутньою" церемонією. Гість назвав свято "катастрофічним".

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