Сифіліс у 83 роки: лікарі про унікальний медичний випадок – чоловік заразився ще в юності в армії

83-річний чоловік звернувся до лікарні через сильний свербіж: це виявилася рідкісна форма сифілісу — де він її підхопив / © Freepik

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У Бельгії лікарі зіткнулися з незвичайним медичним випадком, який ледь не збив їх з пантелику. 83-річний чоловік потрапив до лікарні зі скаргами на нестерпний свербіж шкіри та раптове оніміння частини обличчя. Після тривалих досліджень виявилося, що пацієнт страждає на рідкісну форму сифілісу, яку в медицині називають «великим імітатором» через здатність маскуватися під інші хвороби.

Про цей випадок повідомляє наукове видання Live Science.

Перші симптоми та помилковий діагноз

Чоловік звернувся за медичною допомогою до лікарні, оскільки м’язи на одній стороні його обличчя раптово ослабли, що призвело до його обвисання — стан, який називається одностороннім периферичним паралічем лицьового нерва. Нещодавно у нього також була лихоманка, яка з того часу спала.

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Аналізи, проведені неврологічним відділенням, виявили у чоловіка анемію, жирову хворобу печінки та збільшену селезінку. У поєднанні з нещодавньою лихоманкою ці дані дозволили команді припустити, що у нього вірусна інфекція. Однак, його тести на різноманітні мікроби виявилися негативними, зокрема на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ); та гепатити A, B, C та E.

Загострення та нові ускладнення

Порушення функції печінки чоловіка не зникли протягом тижня, але параліч лицьового нерва зник після 10-денного курсу сильного кортикостероїду. Але потім, протягом наступного місяця, коліна та щиколотки чоловіка стали скутими та болючими, а його ноги та ступні, а іноді й обличчя, руки та кисті рук, почали набрякати. Він повідомляв про загальне нездужання, набрав 5 кілограмів ваги, а його сеча потемніла, хоча він пив більше води, ніж зазвичай. Усі ці ознаки вказували на проблеми з функцією його нирок.

Окрім захворювань, виявлених під час нещодавніх медичних обстежень, у пацієнта були тривалий високий кров’яний тиск, високий рівень холестерину, збільшена простата та хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), від яких він приймав ліки. Також 20 років тому йому поставили діагноз рак прямої кишки, і протягом багатьох років він проходив різні методи лікування.

Він розповів своїм лікарям, що з моменту лікування раку він та його дружина, з якою прожив 50 років, вели статеве життя.

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Помилки молодості та несподіваний діагноз

Після тижнів, проведених у лікарні та поза нею, чоловік звернувся до відділення невідкладної допомоги після того, як його шкіра раптово почала сильно свербіти. У нього з’явився червоний, лускатий висип на литках.

У відділенні невідкладної допомоги пацієнта додатково розпитали про його історію хвороби, після чого він розповів лікарям, що під час військової служби в молодості мав незахищений секс з кількома випадковими партнерками. Він повідомив, що протягом цього часу лікувався від різних інфекцій, що передаються статевим шляхом, але забув конкретні діагнози.

Хоча тести на ВІЛ та туберкульоз виявилися негативними, аналіз на Treponema pallidum, бактерію, що викликає сифіліс, виявився позитивним, що підтверджує наявність у пацієнта активної сифілітичної інфекції.

Сифілісні інфекції можуть протікати через чотири стадії, кожна з яких має різні симптоми. Якщо інфікована людина не отримує ефективного лікування на первинній та вторинній стадіях, бактерії можуть перейти в латентну форму, іноді протягом десятиліть. А в меншості випадків латентний сифіліс може прокинутися та спричинити пізню, або третинну, інфекцію.

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Лікування

Лікарі діагностували у нього вторинний сифіліс з раннім нейросифілісом, при якому бактерії атакують нервову систему.

Чоловікові призначили 14-денний курс внутрішньовенного введення пеніциліну, який, згідно з клінічним випадком, є рекомендованим методом лікування нейросифілісу.

Сильний свербіж лікували антигістамінними препаратами, а також призначили сечогінні засоби для зменшення набряку ніг. Висип, свербіж та набряк покращилися до місячного контрольного огляду, а печінкові проби та кількість сечі нормалізувалися.

Його дружину направили на обстеження. У звіті про випадок хвороби не зазначається, чи був у його дружини позитивний результат тесту на сифіліс.

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У чому унікальність цього випадку

Що робить цей випадок унікальним: вторинний сифіліс зазвичай виникає протягом першого року після нелікованої інфекції та лише рідко розвивається після чотирьох років. Зазвичай під час первинного сифілісу на роті або геніталіях з’являються гладкі, тверді виразки, і як тільки ці виразки зникають, вторинний сифіліс розвивається протягом кількох місяців, якщо його не лікувати.

«Хоча наявність у пацієнта кількох інфекцій, що передаються статевим шляхом, у молодості спонукала до тестування на сифіліс, навряд чи вплив цього періоду пояснить його нинішню картину», — написали його лікарі.

Існує ймовірність, що у чоловіка була латентна інфекція, яка нещодавно реактивувалася, можливо, через імуносупресивний ефект нещодавнього лікування стероїдами. Але можна було б очікувати, що реактивація спричинить лише симптоми третинного сифілісу, такі як проблеми з нервовою системою, а не симптоми, пов’язані з вторинним сифілісом, такі як лихоманка, висип і втрата ваги.

Тому точно невідомо, коли саме чоловік заразився інфекцією. «Слід враховувати новіший, незареєстрований випадок зараження», — пишуть лікарі.

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Також, згідно зі звітом про випадок, сифіліс рідко вражає печінку та нирки, зустрічаючись менш ніж у 10% випадків.

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