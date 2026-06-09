Син ексгумував тіло батька через 37 років: те, що показала ДНК, його приголомшило

Ексгумація / © pixabay.com

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У США чоловік, який десятиліттями намагався з’ясувати долю свого зниклого батька, домігся ексгумації останків, однак результати ДНК-аналізу виявилися несподіваними. З’ясувалося, що людина, похована під ім’ям його батька, насправді не має до родини жодного стосунку.

Про це повідомило видання Mirror.

52-річний Марк Веллс розповів, що його батько, Дейл Вейн Веллс, зник безвісти в лютому 1985 року у віці 38 років. Через вісім місяців після зникнення в лісі поблизу Колфакса в Каліфорнії було знайдено тіло чоловіка. Родині повідомили, що це і є Дейл Веллс.

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За словами Марка, коли йому було 12 років, мати сказала, що його батько загинув під час полювання. Лише згодом він дізнався, що обставини справи були значно складнішими. У документах про смерть причина загибелі була вказана як невідома.

Марк згадує, що вперше звернув увагу на цю невідповідність у 18 років, коли вступав до морської піхоти США і серед необхідних документів побачив свідоцтво про смерть батька. Після розмови з матір’ю він дізнався, що вона не розповіла йому всіх деталей справи.

З роками чоловік почав самостійно збирати інформацію про зникнення батька. Він з’ясував, що тіло було знайдене приблизно за чверть милі від будинку тодішньої дружини Дейла Веллса. Через тривале перебування в лісі останки зазнали значних пошкоджень від диких тварин.

За словами Марка, поруч із місцем виявлення тіла знайшли три кулі, через що виникли припущення про можливе самогубство. Водночас правоохоронці так і не змогли встановити причину смерті, а офіційного підтвердження цієї версії не було.

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На початку 2000-х років Марк намагався домогтися поновлення розслідування. Він звертався до офісу шерифа округу Плейсер, однак, за його словами, тоді справа не отримала подальшого розвитку.

Зрештою у серпні 2019 року чоловік власним коштом оплатив ексгумацію останків. Він сподівався, що сучасні методи ДНК-аналізу допоможуть остаточно підтвердити особу загиблого та проллють світло на обставини смерті його батька.

Однак результати дослідження, які надійшли у травні 2022 року, виявилися несподіваними. Фахівці порівняли ДНК із кісткових останків із генетичним матеріалом сестри Дейла Веллса — Шерон Сервіс. Лабораторія дійшла висновку, що Дейла Веллса можна виключити як особу, якій належали досліджувані рештки.

Марк розповів, що був приголомшений результатами. За його словами, він роками вважав, що знає, де похований його батько, а тепер з’ясувалося, що в могилі лежить невідома людина.

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Після отримання результатів ДНК-тесту офіс шерифа округу Плейсер поновив справу про зникнення Дейла Веллса. Оскільки особу чоловіка, чиї останки були поховані замість нього, досі не встановлено, розслідування триває.

Водночас у шерифському офісі пояснили, що свого часу останки були ідентифіковані як останки Дейла Веллса на підставі стоматологічних записів. Після цього тіло передали найближчим родичам для поховання.

Попри поновлення справи, Марк Веллс досі не отримав відповіді на головне запитання. Він прагне дізнатися, що насправді сталося з його батьком понад чотири десятиліття тому.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як звичайний ДНК-тест для дослідження родоводу перетворився на драму, що змінила життя кількох поколінь. Жінка випадково дізналася правду про своє біологічне походження через 45 років. Наслідки стали руйнівними для всієї родини.

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