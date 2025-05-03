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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Син після смерті матері знайшов лотерейний білет та виграв приголомшливу суму

Після смерті матері її син перевірив лотерейний білет — і отримав шокувальну новину.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Ліам Картер

Ліам Картер та фото його мами. Фото: Aberdeen Live

Ліам Картер із шотландського Абердіна пережив неймовірний момент, коли під час розбору речей покійної матері знайшов у кухонному ящику її лотерейний білет — із виграшем у 18 043 фунти (988 тисяч гривень). Як з’ясувалося, Енн Картер виграла ці гроші всього через два дні після своєї смерті.

Про це повідомило видання Aberdeen Live.

34-річний Ліам знайшов квиток EuroMillions у конверті з запискою: «Sat draw — don’t forget!» («Розіграш у суботу — не забудь!»). Спочатку чоловік не звернув на це уваги, але потім вирішив перевірити квиток через додаток Національної лотереї. Після сканування його попросили зателефонувати на гарячу лінію, де й оголосили про виграш.

«Коли мені повідомили суму, я просто онімів. Це було як сон. Мама грала щотижня і завжди говорила, що якщо коли-небудь виграє, гроші дістануться мені. Тепер мені здається, що це її останній подарунок», — зазначив Ліам.

У квитку збіглися п’ять із семи номерів (20, 27, 35, 39, 48). Він вирішив витратити кошти на перший внесок за квартиру — так, як хотіла його мати.

Нагадаємо, чоловік розповів, чим закінчилася купівля светра в секондгенді.

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