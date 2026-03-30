Сині чи фіолетові: нова оптична ілюзія показала, як мозок спотворює кольори (фото)

Оптична ілюзія

Вчені представили нову оптичну ілюзію, яка наочно демонструє, що людське сприйняття кольору може легко вводити в оману. Зображення з крапками, що на перший погляд мають один відтінок, змінює свій вигляд залежно від того, куди саме дивиться людина.

По це йдеться у матеріалі dailymail.

Спочатку здається, що відповідь проста — точки або сині, або фіолетові. Однак за уважного розгляду стає помітно: колір ніби «плаває» між відтінками. Частина елементів має вигляд більш фіолетових, інші — ближчих до синього.

Оптична ілюзія / © reddit

Цю ілюзію створив інженер з біомедичної оптики Гарвардської медичної школи Гіннерк Шульц-Гільдебрандт. Вона стала частиною дослідження, опублікованого в журналі Perception, і покликана пояснити, як саме працюють клітини, що відповідають за розпізнавання кольорів.

За словами автора, всі точки на зображенні насправді мають однаковий фіолетовий колір. Проте мозок інтерпретує їх по-різному: ті, на які людина дивиться безпосередньо, здаються фіолетовими, а периферійні — більш синіми. Цей ефект може змінюватися залежно від відстані до зображення.

Чому виникає ефект

Секрет ілюзії — в особливостях роботи ока. Людський зір базується на трьох типах світлочутливих клітин — так званих колбочках:

L-колбочки — найкраще сприймають червоні відтінки

M-колбочки — відповідають за зелений і жовтий

S-колбочки — реагують на синій колір

Водночас ці клітини розподілені в оці нерівномірно. У зоні найчіткішого зору (там, куди спрямований погляд) майже відсутні S-колбочки, які відповідають за синій спектр. Саме тому сині відтінки ми сприймаємо гірше, ніж інші — особливо коли дивимось просто на об’єкт.

Як пояснюють науковці, мозок компенсує цю «нерівність», підлаштовуючи сприйняття кольорів. У результаті він може навмисно змінювати відтінки, щоб краще відрізнити об’єкти від фону.

У разі цієї ілюзії мозок «підсилює» фіолетовий колір у точці фокусування, тоді як навколишні елементи здаються більш синіми. Якщо ж відійти далі від зображення, ефект слабшає і кольори знову вирівнюються.

Навіщо досліджують подібні оптичні ілюзії

Такі ілюзії допомагають вченим краще зрозуміти, як мозок обробляє візуальну інформацію. Вони показують, що наше сприйняття реальності — це не точне відображення, а складний процес інтерпретації.

Науковці наголошують, що люди зазвичай не помічають таких спотворень, адже мозок постійно «калібрує» картинку, яку бачимо.

Дослідження подібних ефектів має значення не лише для науки, а й для дизайну, медицини та технологій, пов’язаних із візуальним сприйняттям.

Нагадаємо, раніше йшлося про сукню з ефектом «голого» тіла. Так акторка Елізабет Дебікі в такій сукні вийшла під час вечірки, що була присвячена новій виставці «Скіапареллі: Мода стає мистецтвом», яка представлена у музеї Вікторії та Альберта в Лондоні.