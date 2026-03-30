Сині чи фіолетові: нова оптична ілюзія показала, як мозок спотворює кольори (фото)
Якщо ви уважно проаналізуєте зображення кілька секунд, ви помітите, що кольори змінюються від синього до фіолетового відтінку, залежно від того, на якій точці ви фокусуєтеся.
Вчені представили нову оптичну ілюзію, яка наочно демонструє, що людське сприйняття кольору може легко вводити в оману. Зображення з крапками, що на перший погляд мають один відтінок, змінює свій вигляд залежно від того, куди саме дивиться людина.
По це йдеться у матеріалі dailymail.
Спочатку здається, що відповідь проста — точки або сині, або фіолетові. Однак за уважного розгляду стає помітно: колір ніби «плаває» між відтінками. Частина елементів має вигляд більш фіолетових, інші — ближчих до синього.
Цю ілюзію створив інженер з біомедичної оптики Гарвардської медичної школи Гіннерк Шульц-Гільдебрандт. Вона стала частиною дослідження, опублікованого в журналі Perception, і покликана пояснити, як саме працюють клітини, що відповідають за розпізнавання кольорів.
За словами автора, всі точки на зображенні насправді мають однаковий фіолетовий колір. Проте мозок інтерпретує їх по-різному: ті, на які людина дивиться безпосередньо, здаються фіолетовими, а периферійні — більш синіми. Цей ефект може змінюватися залежно від відстані до зображення.
Чому виникає ефект
Секрет ілюзії — в особливостях роботи ока. Людський зір базується на трьох типах світлочутливих клітин — так званих колбочках:
L-колбочки — найкраще сприймають червоні відтінки
M-колбочки — відповідають за зелений і жовтий
S-колбочки — реагують на синій колір
Водночас ці клітини розподілені в оці нерівномірно. У зоні найчіткішого зору (там, куди спрямований погляд) майже відсутні S-колбочки, які відповідають за синій спектр. Саме тому сині відтінки ми сприймаємо гірше, ніж інші — особливо коли дивимось просто на об’єкт.
Як пояснюють науковці, мозок компенсує цю «нерівність», підлаштовуючи сприйняття кольорів. У результаті він може навмисно змінювати відтінки, щоб краще відрізнити об’єкти від фону.
У разі цієї ілюзії мозок «підсилює» фіолетовий колір у точці фокусування, тоді як навколишні елементи здаються більш синіми. Якщо ж відійти далі від зображення, ефект слабшає і кольори знову вирівнюються.
Навіщо досліджують подібні оптичні ілюзії
Такі ілюзії допомагають вченим краще зрозуміти, як мозок обробляє візуальну інформацію. Вони показують, що наше сприйняття реальності — це не точне відображення, а складний процес інтерпретації.
Науковці наголошують, що люди зазвичай не помічають таких спотворень, адже мозок постійно «калібрує» картинку, яку бачимо.
Дослідження подібних ефектів має значення не лише для науки, а й для дизайну, медицини та технологій, пов’язаних із візуальним сприйняттям.
