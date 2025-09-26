ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
64
2 хв

Синій чи фіолетовий?: нова оптична ілюзія викликала суперечки в Мережі

Після знаменитої «сукні» Мережу підірвала нова оптична ілюзія з точками, що змінюють колір.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Замислена дівчина

Замислена дівчина / © pexels.com

Нова оптична ілюзія спровокувала суперечки в Мережі та стала справжнім випробуванням для тисяч користувачів Reddit. Спільнота форуму розділилася через просте запитання: якого кольору ці точки — синього чи фіолетового?

Про це пише Mirror.

На популярному форумі, присвяченому оптичним ілюзіям, де зібрана багатотисячна спільнота, з’явився пост із зображенням точок і простим запитанням: «Ці точки сині чи фіолетові?»

Виклик одразу підхопили тисячі людей: запис зібрав понад 4900 вподобань і сотні коментарів:

  • В одному з них написали: «Це точно фіолетовий».

  • Інший користувач запевнив: «Усі вони фіолетові».

  • Третій зазначив: «Я взагалі не бачу синього…».

  • Четвертий поділився: «Для мене лише одна точка фіолетова, але вона постійно змінює місце».

  • Ще один жартома додав: «Мої очі сходять з розуму… Схоже, я вже не засну сьогодні. Дякую за публікацію».

А користувач Reddit описав своє відчуття так: «Моє сприйняття кольору змінюється залежно від того, чи дивлюся я прямо на точку. Я бачу фіолетову там, куди спрямований мій погляд, а навколо — море синіх».

Оптична ілюзія з точками / © reddit

Оптична ілюзія з точками / © reddit

Такі зорові ілюзії не рідкість: вони «обманюють» мозок, використовуючи ефекти адаптації до кольору чи післязображення. Серед відомих прикладів — ілюзія Lilac Chaser, де на колі бузкових дисків з’являється зелений, що рухається, а також 12-точкова ілюзія, коли через особливості зору всі чорні точки одночасно побачити неможливо.

Найгучніший випадок останніх років — знаменита «сукня», яка для одних була синьо-чорною, а для інших — біло-золотою.

За словами психолога Майкла Вебстера з Університету Невади в Ріно, подібні ефекти виникають через неоднозначність сприйняття синього кольору та складність для людей відрізнити сині предмети від освітлення з відтінком синього.

До слова, нова оптична ілюзія від біолога Діна Джексона стала вірусною в TikTok, набравши понад 1,4 млн переглядів. Користувачі масово кліпають, щоб побачити загадкового чоловіка з вусами, який «з’являється» на обертовому зображенні, щойно воно досягає «позначки 6 години».

