Сир із мурахами став справжнім хітом: як його виготовляють та ціна

Taiada Silvania – це унікальний сир, виготовлений одним виробником у муніципалітеті Касапава в Сан-Паулу, Бразилія, який вирішив, що змішати молоко з мурахами-листорізами буде чудовою ідеєю.

Про це пише Oddity Central.

Каміла Алмейда, власниця та засновниця Estância Silvânia, придумала сир Taiada Silvania під час мозкового штурму, щоб привабити туристів, які цікавляться сільськими атракціями. Вона хотіла створити щось, що справді вирізняло б її регіон, і згадала, що місцеві жителі здавна їдять мурах-листорізів як частину місцевої кухні.

Оскільки її ферма виробляє сир, вона вирішила, що буде цікаво додати декілька підсмажених мурах до одного з найкращих сирів, і вона не помилилася. Сьогодні Taiada Silvania відомий в усьому світі і отримав декілька міжнародних нагород, зокрема у Франції.

Бразильські корінні народи споживали мурах протягом століть, а може, й довше, а письменник Монтейро Лобато якось назвав цих тварин "бразильською ікрою", тож Алмейда не була абсолютно божевільною, коли додала їх до свого сиру Taiada Silvania. Але що здивувало навіть творця сиру, так це успіх, яким він користувався одразу після запуску 2021 року.

"Ми підсмажуємо мурах перед тим, як додати їх до сиру під час процесу формування, що є одним з етапів процесу", - розповіла Каміла Алмейда в інтерв'ю Globo. "Це, власне, було величезним викликом, тому що в інший час працювати з ними неможливо; лише під час процесу формування ми можемо їх використовувати".

Сир Taiada Silvania / © odditycentral.com

Створений спеціально для Mondial du Fromage et des Produits Laitiers 2021 у французькому місті Тур, Taiada Silvania здобула бронзову медаль, а її авторка отримала запрошення представити делікатес на виставці Salon du Fromage у Парижі наступного року. Це був лише початок, адже відтоді сир з мурахами був відзначений на конкурсах сиру по всій Південній Америці, а також здобув чималу кількість шанувальників у Бразилії.

Виготовлений із сирого молока А2 від корів породи гір, вирощених на пасовищах, та підсмажених мурах іза, Taiada Silvania – це солодкий, твердий сир з нотками мигдалю та каштанів, легким ароматом фенхелю та безпомилковим хрускотом мурашок. Він продається приблизно за 200 бразильських реалів ($38) за кілограм.

