Сюрприз не вдався: чоловік зробив тату на річницю весілля, але помилився з датою

Відео з невдалим сюрпризом уже набрало понад два мільйони переглядів.

Зірка TikTok Ешлі Карлевато виклала у Мережі відео, у якому розповіла, що її чоловік пішов зробити татуювання дати їхнього весілля на руці на річницю, але він помилився з датою.

Про це повідомляє видання Mirror.

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Зазначається, чоловік Ешлі хотів зробити щось приємне, щоб відзначити їхню першу річницю весілля, тому пішов у тату-салон, щоб вибити дату їхнього весілля на його руці. Він вирішив, щоб "01. 01. 19" на 1 січня 2019 року було написано римськими цифрами. Але майстер з тату не зрозумів до кінця чоловіка, оскільки замість цього у нього залишилося "11. 9. 19".

Ешлі виклала кліп для своїх шанувальників в Інтернеті, яке знайшла в Мережі після прикрого інциденту, і жартівливо підписала: "Я знала, що повинна була знайти його в Google!".

Відео набирає популярності у Мережі. Його вже переглянули понад два мільйони людей. Цей випадок повеселив користувачів соцмережі, вони активно його коментують:

"Ніколи не робіть однакові татуювання зі своїм S/O. Це шкодить стосункам. Я знаю забагато тих, у кого збігаються, і вони або більше не разом, або вони постійно сваряться і сваряться".

Я хочу зробити татуювання наших римськими цифрами, але я БОЮЮ цього, що станеться".

"Мій чоловік повинен був зробити татуювання на даті нашого весілля (23.02.19), а виявилося, що насправді він зробив 33.02.19".

"У мене дата народження моєї дочки римськими цифрами і я перевірив мільйон разів, щоб переконатися, що вона правильна"

Раніше повідомляли, 21-річна модель Олена Єлдіз опублікувала в TikTok відео, де поділилася неприємною ситуацією, яка з нею склалася. Відтак, дівчина розповіла, що її близька подруга не запросила Олену на своє весілля, бо їй здалося, що та у своїй сукні виглядає занадто гарно для такого дійства.

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