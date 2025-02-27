Сюрприз у брудній білизні: поліція розслідує дивну крадіжку

Більшість золота, вкраденого з дому в індійському селі Кумаранеллур, було несподівано знайдено вранці четверга, 27 лютого, в кошику для брудної білизни на задньому дворі.

Про це пише On Manorama.

За інформацією видання, крадіжка сталася у суботу, 22 лютого, у будинку родини Чакінгал. Того дня все сімейство вирушило здійснити ритуальне омивання, але доїхати до місця проведення ритуалу вони не встигли. У дорозі сім'я отримала повідомлення, що до їхнього будинку проникли злодії. Повернувшись господарі побачили двері навстіж, у будинку були розкидані всі речі, а цінності, що зберігалися в коробках під ліжком, зникли.

Інше індійське видання Haryana повідомляє, що сім'я подала заяву в поліцію, вказавши, що втратила майно "на тисячі доларів".

"За словами членів сім'ї, з дому зникло 120-150 г золота, 1,5 кг срібла та 42 000 рупій готівкою [приблизно 480 доларів США – ред.]", — йдеться в публікації.

У поліції повідомили, що злодії проникли до будинку, розібравши черепицю на даху, а потім вийшли з украденими коштовностями через двері.

Але на подив сім'ї, коли через п'ять днів вони зібралися прати, то виявили в кошику для брудної білизни, яка, як завжди, стояла на задньому дворі, пластиковий пакет, де були майже всі вкрадені прикраси.

"За винятком одного ножного браслета вагою 16 грамів, ми повернули більшу частину золота", — сказала мати сімейства Саріна Чакінгал.

Коли сім'я повідомила про знахідку до місцевої поліції, правоохоронці вилучили знайдені коштовності, заявивши, що повернуть цінності власникам "після завершення юридичних формальностей". Попри повернення цінностей, поліція має намір знайти злочинців та віддати їх під суд за крадіжку зі зламом.

Нагадаємо, у Києві співробітник банку виніс із установи 400 тисяч доларів. У банку були шоковані зухвалою крадіжкою під прицілом відеокамер.

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