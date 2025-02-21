Сюрприз зі скелетом у шафі: як подарунок тітки виявився бомбою сповільненої дії

Після різдвяного презенту життя жінки ніколи не буде таким, як раніше.

Весь світ жінки зруйнувався після того, як тітка купила їй на Різдво тест ДНК.

Своєю історією вона поділилася на Reddit.

Натхненна бажанням дізнатися про спадщину своєї родини, вона пройшла тест, надіслала його назад до лабораторії і місяцями чекала на результати у своїй поштовій скриньці.

Але все змінилося відтоді, як вона прочитала отриманий лист.

"Я дізналася, що мій тато не є моїм біологічним батьком. Сестра мого тата подарувала мені ДНК-тест на свята. Я пройшла його і виявила, що не є родичкою моєї тітки, тобто не є родичкою мого тата", — написала вона.

Ще одним шокувальним відкриттям стало те, що вона дізналася, що має понад 10 зведених братів і сестер, а її біологічний батько насправді є донором сперми.

Вона додала: "Мої батьки місяцями казали, що результати були неточними, називали мене брехухою перед моєю сестрою, і що все це сміття. Потім нарешті визнали, що це правда після шести місяців брехні. Тепер у нас жахливі стосунки".

Хоча більшість користувачів висловили своє співчуття, інші вважають, що тітка спланувала це від самого початку, вважаючи, що вона заслуговує знати правду про свою сім'ю: "Тітка знала і тітка не любить маму", "Людина, на яку я б розлютилася – це твоя тітка, вона не мала права так робити".

В оновленій версії жінка додала: "У нас і раніше з татом не було хороших стосунків через його характер і сексистські коментарі, коли ми з сестрою були підлітками, і саме тоді ми почали відстоювати свої права. Я точно розумію, чому вони не сказали нам; насправді брехня та оббріхування ще більше зруйнували наші стосунки. Брат мого батька пройшов через процес усиновлення (важкий час, його син мав залежність під час народження), і я на 95% впевнена, що мій батько ніколи не розповідав братові нічого про свої проблеми з безпліддям і про те, що ми були зачаті від донора сперми. Страждання на самоті".

Нагадаємо, донька під час прибирання дізналася правду про своїх покійних батьків. Жінка обурена брехнею близьких.

Читайте також: