Таблетки чи ін’єкції: вчені з’ясували, які препарати ефективніші для схуднення

Таблетки / © pexels.com

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Науковці з’ясували, які препарати для схуднення можуть бути ефективнішими — таблетки чи ін’єкції. Результати аналізу охоплюють 262 дослідження за участю понад 99 тисяч пацієнтів, які приймали препарати для зниження ваги.

Про це йдеться в матеріалі LAD BIBLE.

Особливу увагу дослідники приділили препаратам класу GLP-1. Вони імітують дію гормону, який виділяється після їжі та передає мозку сигнал про насичення.

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Завдяки цьому препарати знижують апетит і сповільнюють травлення. У поєднанні зі збалансованим харчуванням та фізичною активністю це може сприяти значній втраті ваги.

Ін’єкції виявилися ефективнішими

За результатами аналізу, найбільше зниження ваги протягом року продемонстрував ін’єкційний препарат Mounjaro — близько 19,9%.

Для порівняння, таблетки Wegovy забезпечували зниження ваги приблизно на 10,9%.

Дослідники також встановили, що Mounjaro був пов’язаний із найбільшим скороченням жирової маси — на 25,7%. Водночас він спричиняв і найбільшу втрату м’язової маси — приблизно на 8,3%.

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Серед інших препаратів високі результати показали експериментальний засіб CagriSema, таблетки орфоргліпрону та комбінація фентерміну з топіраматом.

CagriSema розробляє компанія Novo Nordisk, яка також виробляє Wegovy. Наразі препарат ще не отримав схвалення.

Фентермін-топірамат доступний у США, однак не дозволений для використання в Європі.

У чому перевага таблеток

Ін’єкційні препарати зазвичай потрібно вводити щотижня, що може бути проблемою для людей, які бояться голок.

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Таблетована форма є зручнішою, хоча за ефективністю зниження ваги вона поки що поступається окремим ін’єкційним препаратам.

У Великій Британії вже з’явилися перші таблетки Wegovy для схуднення. Аптеки очікують значного попиту, хоча препарат поки що недоступний через державну систему охорони здоров’я NHS.

Wegovy показав додаткові переваги

Попри нижчі показники втрати ваги, Wegovy мав інші потенційні переваги.

Серед досліджених препаратів лише його застосування пов’язували зі зниженням ризику серцевого нападу на 28%, серцевої недостатності — на 57%, а ризику смерті від будь-якої причини — на 19%.

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Водночас науковці застерігають, що період спостереження в дослідженнях був відносно коротким. Через це вони не змогли повною мірою оцінити довгострокову безпеку препаратів, їхній вплив на якість життя, серце та нирки.

Жоден із проаналізованих засобів також не продемонстрував переконливого покращення якості життя або суттєвого зниження ризику ниркової недостатності.

Препарати для схуднення мають протипоказання та побічні ефекти, тому застосовувати їх варто лише після консультації з лікарем.

Раніше йшлося про те, що менше їсти — не гарантія схуднення, адже на вагу впливає не лише кількість їжі, а й баланс калорій, обмін речовин, гормони, рівень фізичної активності, сон і стрес. Жорсткі дієти часто не дають тривалого результату, тоді як збалансоване харчування, рух і стабільний режим дня працюють значно ефективніше.

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