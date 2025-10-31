Так щастить не всім: австралійським школярам скасували іспит через “історичну плутанину”

Помилка вчителів призвела до скасування іспиту для понад 140 старшоклас ників в Австралії

Понад 140 старшокласників в австралійському штаті Квінсленд були звільнені від загальнодержавного тесту зі стародавньої історії після того, як з’ясувалося, що вчителі протягом двох років викладали їм невірний матеріал про римського імператора. Так, старшокласники вчили про Октавіана Августа, а не про його попередника — Гая Юлія Цезаря. Влада штату визнала інцидент серйозним прорахунком і пообіцяла, що учні не постраждають від цієї курйозної помилки.

Причина скасування іспиту

Інцидент стався у дев’яти середніх школах на північному сході Австралії. Лише за кілька днів до призначеного іспиту вчителі виявили, що матеріал, який вони викладали учням, не відповідав темі державного тестування. Протягом попередніх чотирьох років темою іспиту був саме імператор Октавіан Август, але ще два роки тому Квінслендське управління навчальних програм та оцінювання (QCAA) сповістило 180 шкіл штату, що у 2025 році тема зміниться на Гая Юлія Цезаря.

Попри те, що школярі в паніці почали швидко «зубрити» подвиги Юлія Цезаря, школи звернулися до влади з проханням про звільнення учнів від тесту. Міністр освіти Джон-Пол Ленгбрук схвалив це рішення, назвавши пережитий школярами досвід «надзвичайно травматичним».

«Я дуже незадоволений цією ситуацією», — сказав Ленгбрук, оголосивши, що 140 старшокласників, яких торкнулася плутанина, не будуть складати іспит.

Як учні отримають оцінки

Іспит із давньої історії становить 25% річної оцінки учнів. Для тих, хто був звільнений від тестування, остаточні бали будуть виставлені на основі оцінювання, отриманого ними за решту 75% навчальної програми. Міністр освіти пообіцяв, що «жодним чином не допустить, щоб ці учні опинилися в невигідному становищі».

Проте інцидент викликав критику з боку батьків. Вони скаржилися, що паніка, спричинена підготовкою до історії, відірвала їхніх дітей від підготовки до інших важливих іспитів, включно з тим, що мав відбутися раніше того ж дня.

Нагадаємо, олімпіада з математики, організована в Києві для учнів восьмих класів, закінчилася провалом — 1254 з 1352 учасників не впоралися з жодним із запропонованих завдань.