Такі кущі полуниці вже краще викинути: які ознаки допоможуть визначити стан рослини

Вирощування полуниці в домашніх умовах досить просте, якщо знати деякі правила. Наприклад, існують певні ознаки, які показують, що кущі рослини вже потрібно викинути і замінити новими. Читайте про них більше в матеріалі ТСН.ua.

З кожним роком урожай полуниці радує все менше й менше. Ягоди стають дрібнішими, їхня кількість зменшується, навіть якщо додатково підживлювати рослину. Що з цим робити?

Насамперед варто звернути увагу, що доглядати за полуницею непросто. Ці ягоди потребують уваги й чимало зусиль, щоб потім отримати хороший урожай. Існують навіть деякі ознаки, які допомагають зрозуміти, що час уже викинути старі кущі полуниці і замінити їх новими.

Кущі "постарішали"

Полуниця — це така культура, які1 не подобається тривалий час залишатися на одному місці. Її період культивації становить приблизно 3-4 роки.

Після того, як восени кущі були висаджені, вони дають перший урожай вже наступного літа. Звичайно, одразу їх буде небагато, оскільки протягом першого року полуниця нарощує зелену масу. А ось другий рік вважається періодом початку плодоношення, тому можна отримати максимальний урожай, на який ці кущі здатні.

А ось починаючи від третього року, можна помітити, що кількість плодів зменшується, хоча догляд не змінюється. Саме це свідчить про те, що настал час викидати старі кущі і замінювати їх новими. Якщо не зробити цього вчасно, то наступного року можна отримати дуже маленький урожай із дрібними і кислими ягодами. Потім однаково доведеться замінювати кущі, але втратиться цілий рік.

Якщо на вашій ділянці є місце, можете не викидати кущі, а просто пересадити їх. Якщо такої можливості немає, то перед висаджуванням нових кущів потрібно додатково продезінфікувати грядку.

Плоди сухі і дрібні

Якщо кущі здорові, але ні на другий, ні на третій рік ви не отримали смачних плодів, натомість ягоди дрібні й сухі, отже, полуниця відмовляється плодоносити. Потрібно зрозуміти чому. Наприклад, їй може не подобатися вибране місце. Де найкраще висаджувати полуницю:

ця рослина не любить притінені місця, тому для неї чудово підійде сонячна місцина. А ось північного боку ділянки краще уникати. Як і грядок під чагарниками або іншими кущами;

важливо правильно підібрати рослину-попередника. Полуниця зовсім "не дружить" з пасльоновими і після них дає невеликі, сухі плоди, навіть якщо ви будете добре підживлювати кущі і доглядати за ними.

Полуниця захворіла

Трапляється таке, що місце обране правильно, догляд проводиться саме так, як потрібно, але плоди однаково дрібні або вони починають гнити на гілках чи покриватися білим нальотом. Кущі полуниці також можуть без причини засихати або на листках з'являються плями коричневого кольору.

Все це означає, що рослина захворіла. Спровокувати хворобу може багато причин — сусіди з захворюваннями, погано підібрана ділянка, неправильний догляд чи погодні умови, які не підходять полуниці. Наприклад, цій рослині не подобається волога й холодна погода. Якщо трапляється літо з затяжними дощами, то на кущах може з'явитися борошниста роса або сіра гниль. Ще одним фактором ризику вважаються надто загущені посадження.

Якщо кущ уже захворів, його потрібно негайно викинути. Хоча можна спробувати побороти хворобу на перших етапах її виникнення. Заборонено викидати заражені кущі в компост чи залишати їх на грядці — вони можуть стати джерелом інфекції для інших рослин. Хворі кущі обов'язково спалюють.

Далі ділянку дезінфікують. Але навіть після цього тут не можна висаджувати полуницю ще 4-6 років.

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