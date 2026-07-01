Такі прізвища давали найрозумнішим: які родові імена були ознакою високого інтелекту

Які українські прізвища вважали ознакою великого розуму / © www.freepik.com/free-photo

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В Україні збереглися прізвища, які в давнину могли свідчити про розум, кмітливість або освіченість їхніх перших носіїв. Деякі з них і сьогодні залишаються доволі поширеними.

Про це повідомив 24 Канал із посиланням на дані генеалогічного товариства «Рідні».

Одним із таких родових імен є прізвище Розуменко, що походить від слова «розум». У давнину таке родове ім’я могли отримати люди, яких вирізняли швидке мислення, вміння добре міркувати та знаходити правильні рішення. Нині це прізвище мають 807 жителів України.

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До переліку також увійшло прізвище Головатий. Його походження пов’язують із висловом «мати голову на плечах», який означає розсудливість і кмітливість. Таке прізвище могли давати людям, які вважалися мудрими, ухвалювали виважені рішення або розумно керували іншими. Сьогодні в Україні налічується 2127 носіїв цього родового імені.

Прізвище Писарчук бере початок від професії писаря Раніше вміння читати й писати було рідкістю, тому освічених людей високо цінували. Писарі працювали в судах і канцеляріях, а саме прізвище отримували люди, які з раннього віку опановували грамоту. Зараз це родове ім’я мають 863 українці.

Ще одне прізвище зі списку — Хитрук. Так могли називати людей, які вміли знаходити вихід зі складних ситуацій, прораховували свої дії наперед і яких було непросто обдурити. Нині це найрідкісніше прізвище серед наведених — в Україні його носять 657 осіб.

До добірки увійшло і прізвище Мудрик, що є похідним від слова «мудрий». Таке родове ім’я могли отримати люди, яких поважали за розсудливість, спокійний характер і здатність давати слушні поради. Сьогодні це найпоширеніше прізвище серед перерахованих — його мають 3211 жителів України.

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Раніше ми повідомляли, які родові імена в Україні історично могли належати шляхтичам, дворянам та представникам заможних родів.

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