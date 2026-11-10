Такі ж добрі та віддані, як лабрадори: 5 порід собак, на які варто звернути увагу

5 порід собак із характером лабрадора — список та особливості

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Лабрадори-ретривери відомі своєю товариськістю, грайливістю та відданістю господарям. Однак схожі риси характеру мають й інші породи собак, серед яких є як великі, так і менші за розміром.

Про це пише Parade Pets із посиланням на ветеринарну медсестру компанії Butternut Box Лію Каллаган.

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За словами фахівчині, лабрадори люблять проводити час із людьми, охоче беруть участь у сімейних заняттях і зазвичай добре піддаються дресируванню. Водночас існують інші породи з подібним темпераментом, які можуть зацікавити майбутніх власників домашніх улюбленців.

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Які породи собак схожі на лабрадорів за характером

Золотистий ретривер

Цю породу Каллаган вважає однією з найближчих до лабрадорів за темпераментом. Золотисті ретривери також люблять спілкування, легко навчаються та із задоволенням проводять час на природі. Їм подобається плавати й приносити кинуті предмети. Водночас вони зазвичай мають спокійніший і чутливіший характер, ніж енергійні лабрадори.

Прямошерстий ретривер

Представники цієї породи вирізняються особливою життєрадісністю та любов’ю до активних ігор. За словами експертки, вони можуть бути навіть рухливішими за лабрадорів. Цікаво, що прямошерсті ретривери нерідко зберігають грайливу поведінку цуценят навіть у дорослому віці.

Англійський спрингер-спанієль

Цих собак із лабрадорами об’єднує мисливське минуле, бажання співпрацювати з людьми та потреба у фізичній активності. Проте спрингер-спанієлі мають сильніший інстинкт пошуку дичини, тому часто захоплюються дослідженням запахів. Звичайних прогулянок їм може бути недостатньо — собакам потрібні заняття, які стимулюватимуть їхню розумову активність.

Кокер-спанієль

Попри менші розміри, кокер-спанієлі не поступаються лабрадорам енергійністю. Вони ласкаві, охоче навчаються та люблять бути поруч із родиною. Водночас ці собаки мають розвинений нюх і можуть надовго захоплюватися пошуком цікавих запахів. Каллаган зауважує, що іноді кокер-спанієлям потрібно навіть більше фізичних навантажень, ніж лабрадорам.

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Стандартний пудель

Пуделі, як і лабрадори, розумні, прив’язуються до господарів і добре реагують на навчання. Однак із незнайомцями вони можуть поводитися стриманіше. Крім регулярних прогулянок, таким собакам необхідні розумові завдання, які допоможуть спрямувати їхню енергію.

Нагадаємо, деякі породи собак можуть створювати власникам більше труднощів, ніж здається на перший погляд. Експерт із поведінки тварин пояснив, чому ніколи б не завів трьох популярних порід.

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