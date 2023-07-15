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Таких АЕС ще не бачили: штучний інтелект створив фантастичний дизайн (фото)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
2832
Час на прочитання
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Таких АЕС ще не бачили: штучний інтелект створив фантастичний дизайн (фото)

Атомна електростанція може виглядати не зовсім звично / Фото: pixabay.com

Який вигляд мали би атомні станції у стилі райгун-готик.

Генератор зображень зі штучним інтелектом Midjourney створив кілька проєктів атомних станцій в різних архітектурно-естетичних стилях.

У Telegram-каналі “Енергоатому” запропонували подивитися, який вигляд мали би АЕС у стилі райгун-готик.

Цей стиль належить до так званого ретрофутуризму та включає різні аспекти архітектурних стилів Googie, Streamline Moderne та Art Deco.

Програма Midjourney виконала кілька проєктів атомних станцій у стилі райгун-готик / ©
Програма Midjourney виконала кілька проєктів атомних станцій у стилі райгун-готик

“Будівництво нових електростанції сприятиме не лише наближенню низьковуглецевого майбутнього, а й переосмисленню загального дизайну АЕС”, - зауважили при цьому в коментарі до зображень.

Нагадаємо, "Енергоатом" та американська компанія Holtec International підписали угоду про будівництво в Україні до 20 атомних енергоблоків з малими модульними реакторами (ММР) SMR-160.

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Дата публікації
Перегляди
2832
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