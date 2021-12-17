Таких у світі - лише 31 екземпляр: чоловік знайшов надзвичайно рідкісну рибу

Знайшли самку, яка мала довжину приблизно 13 дюймів і важила 5,5 фунтів.

На пляжі поблизу Сан-Дієго, місто на південному заході США, знайшли рідкісну рибу, яка має назву футбольна риба. Відомо, що у світі н аразі знайдено лише 31 екземпляр цього конкретного виду риби.

Про це повідомляє Fox News.

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Знайшов цю рибу Бен Фрейбл, менеджер колекції морських хребетних у Scripps. Про свою знахідку чоловік поділився у соцмережі. Згодом Інститут океанографії Скріпса в Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго підтвердив, що 10 грудня на пляжі Свамі, Каліфорнія, була знайдена футбольна риба, яка є дуже рідкісним видом у світі. Знайшли самку, яка мала довжину приблизно 13 дюймів і важила 5,5 фунтів. Їй зробили рентген і відібрали зразки тканин для генетичного аналізу. За даними Інституту Скріпса, дослідники не мають жодних теорій, чому цю рибу викинуло на берег.

Заначається, що ще одну футбольну рибу сфотографували біля Чорного пляжу, але дослідники не знайшли її.

Окрім цього, протягом останніх тижнів у цьому районі було також виявлено кілька інших глибоководних риб - рибу-ланцет. Вона була завдовжки 4 фути, знайшли її на березі Ла-Хойя, яку також зібрали дослідники з Інституту Скріпса.

Раніше повідомляли, що на глибині у сотні метрів під поверхнею затоки Монтерей у Каліфорнії вчені зафільмували дивну рибу з напівпрозорою головою та зеленими кулястими очима, які визирають крізь її чоло.