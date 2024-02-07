Такого дива ще не було: у собаки знову відросла щелепа, яку він втратив через рак (фото)

Виявивши ракову пухлину, яка загрожує життю тримісячному французькому бульдогу, ветеринарам Корнельського університету в США не залишалося нічого іншого, як видалити більшу частину нижньої щелепи цуценяти. Але коли Тайсон повернувся через 8 тижнів після операції, повторне сканування кісток шокувало – його щелепа майже повністю відросла.

Про це пише Science Alert.

"Тепер його випадок демонструє можливість повної регенерації кістки під час роботи з таким молодим пацієнтом", - пояснила ветеринарка щелепно-лицьової хірургії Александра Райт.

Зазвичай, така радикальна процедура, як часткове видалення щелепи, може призвести до постійних побічних ефектів з боку дестабілізованої кісткової структури. До них відносяться хронічний біль, можливий рух іншої частини щелепи, що призводить до зміщення зубів і майбутні ушкодження. Щоб запобігти цьому, може знадобитися реконструктивна хірургія.

Попри те, що не відсутні зуби та не всі аспекти анатомії щелепи знову з'явилися, достатня частина нижньої щелепи Тайсона спонтанно відросла, що забезпечить щеняті функціональну щелепу. Відросток такої ж довжини, як і його стара щелепа, що забезпечує необхідну основу для підтримки щелепи і зубів, що залишилися в хорошому положенні.

У собаки знову відросла щелепа, яку він втратив через рак / Фото: Cornell University

"Раннє виявлення пухлини ротової порожнини, ймовірно, відіграло важливу роль у досягненні довгострокової ремісії після хірургічного втручання", — зазначили ветеринари.

На щастя, пухлина, що виросла біля його лівих нижніх корінних зубів, ще не встигла проникнути до навколишнього окістя – оболонки нервів та кровоносних судин, що оточує кістки.

"Ймовірно, це було необхідно для регенерації нової кістки", - підозрює Райт, оскільки мембрана також може містити стовбурові клітини.

У собаки знову відросла щелепа, яку він втратив через рак / Фото: Cornell University

Подібні випадки раніше спостерігалися у деяких дітей, але це перший випадок, зареєстрований у собак.

"Ґрунтуючись на спонтанній регенерації нижньої щелепи, що спостерігається в цьому випадку, хірурги можуть розглянути можливість моніторингу повного або часткового реформування кістки після мандібулектомії у собак з незрілим скелетом, перш ніж приступати до реконструктивної хірургії", - рекомендують дослідники.

"Необхідно зробити більше, щоб зрозуміти ймовірність того, що це станеться у інших собак і чи має значення конкретний віковий діапазон, але цей випадок документально підтверджує дуже позитивний хірургічний результат у небезпечній для життя ситуації", - додала Райт.

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Хоча його власники, як і раніше, уникають давати йому тверду їжу, Тайсон тепер без проблем їсть і п'є.

Досвід щасливого цуценя — цікавий приклад того, наскільки потужнішими можуть бути цілющі здібності ссавців, коли вони ще молоді та енергійні.

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