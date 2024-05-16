"Такого ще не було": переможниця "Битви екстрасенсів" назвала подію, після якої закінчиться війна

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова назвала подію після якої закінчиться війна.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Тарологиня зазначила, що перед закінчення війни "якась відома людина зробить українцям вкрай важливий подарунок, чого Україна ще ніколи не отримувала".

"Перед закінченням війни нам з вами зроблять подарунок. Такого ми ще не бачили, такого ще не було. Це буде щось про те, що дізнається весь світ. Або людина, яку знає весь світ, нам зробить цей подарунок. Це щось дуже визначне, глобальне, відоме на весь світ. І після цього - кінець", - сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше Яна Пасинкова передбачила, що війна в Україні триватиме доти, поки Росія не зазнає поразки та злякається. Вона наголосила, що лише за таких умов можливе спокійне життя.

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