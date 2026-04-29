Такого не робив ще ніхто: авакомпанія анонсувала послугу, яка назавжди змінить історію

Національна авіакомпанія ОАЕ Emirates готує прорив. Перевізник оголосив про плани встановлення індивідуальних ванних кімнат безпосередньо у люксах першого класу. Ця ініціатива стане першою у світі комерційної авіації.

Про це пише Daily Mail.

Про ці наміри повідомив президент авіакомпанії Тім Кларк під час свого виступу по відеозв’язку на саміті Capa Airline Leader Summit 2026 у Берліні. За його словами, розкіш на борту Emirates має вийти на рівень повноцінних п’ятизіркових готелів.

«Я працюю над тим, щоб у люксах першого класу були ванні кімнати, що примикають до салону літака. Я хочу, щоб усі це почули, щоб усі кинулися вибігати з дому і дізнаватися, як їм отримати ванні кімнати в номерах люкс першого класу», — сказав Кларк.

Наразі приватні ванні кімнати будуть доступні на борту літаків Airbus A380 та Boeing 777. Варто зауважити, що сьогодні пасажири першого класу Emirates вже мають доступ до розкішних душових кабін-спа, проте вони є загальними для кабіни люкс. Нова ж концепція передбачає персональну вбиральню та душ, прилеглі безпосередньо до спальні пасажира.

Крім майбутніх ванних кімнат, пасажири першого класу вже зараз користуються такими привілеями:

Повністю закриті персональні каюти з м’якою шкіряною оббивкою.

Регулювання температури та освітлення за допомогою передових технологій.

Необмежена кількість чорної ікри у поєднанні з вінтажним шампанським Dom Perignon.

Душова спа-зона та лаунж-бар на борту.

Emirates — не єдиний гравець, який намагається вразити багатих мандрівників. Наприклад, у номері The Residence від авіакомпанії Etihad є окрема вітальня, спальня та ванна кімната. United Airlines нещодавно представила люкси Polaris Studio, які на чверть більші за попередні кресла бізнес-класу. Навіть Air New Zealand незабаром запропонує двоярусні ліжка для пасажирів економ-класу.

