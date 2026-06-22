ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
240
Час на прочитання
1 хв

«Такого свята немає»: відомий священник закликав відмовитися від традицій Купала

Популярний у соцмережах священник-блогер Олексій Філюк закликав українців категорично відмовитися від святкування Івана Купала, назвавши народні традиції язичницькими та «від сатани».

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Категорична заборона: популярний священник назвав Купала «святом від сатани»

Категорична заборона: популярний священник назвав Купала «святом від сатани» / © ТСН.ua

Популярний у соцмережах священник-блогер з Тернопільщини Олексій Філюк пояснив, чи варто християнам святкувати Івана Купала.

Про це панотець розповів у своєму Іnstagram.

Він зазначив, що для церкви свята під назвою «Купала» немає.

«Такого свята немає. Якого Купала? То язичницьке, то від сатани якесь. Нема свята Івана Купала. Є день пам’яті Івана Хрестителя, але нічого спільного з Івана Купала воно не має. Християни не мають ніякого Івана Купала, а тому святкувати його не можна», — різко заявив Олексій Філюк.

Священник вважає, що для православних християн цей день має бути часом молитви та вшанування пам’яті божого пророка, а не розваг із зануренням у воду чи пусканням вінків.

«Будь ласка, божого пророка шануйте, згадуйте його пам’ять, хай Бог дає всім здоров’я і мудрості, щоби не бути язичниками», — підсумував він.

Раніше ми писали, чому Івана Купала тепер уже не святкують у липні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
240
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie