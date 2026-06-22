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«Такого свята немає»: відомий священник закликав відмовитися від традицій Купала
Популярний у соцмережах священник-блогер Олексій Філюк закликав українців категорично відмовитися від святкування Івана Купала, назвавши народні традиції язичницькими та «від сатани».
Популярний у соцмережах священник-блогер з Тернопільщини Олексій Філюк пояснив, чи варто християнам святкувати Івана Купала.
Про це панотець розповів у своєму Іnstagram.
Він зазначив, що для церкви свята під назвою «Купала» немає.
«Такого свята немає. Якого Купала? То язичницьке, то від сатани якесь. Нема свята Івана Купала. Є день пам’яті Івана Хрестителя, але нічого спільного з Івана Купала воно не має. Християни не мають ніякого Івана Купала, а тому святкувати його не можна», — різко заявив Олексій Філюк.
Священник вважає, що для православних християн цей день має бути часом молитви та вшанування пам’яті божого пророка, а не розваг із зануренням у воду чи пусканням вінків.
«Будь ласка, божого пророка шануйте, згадуйте його пам’ять, хай Бог дає всім здоров’я і мудрості, щоби не бути язичниками», — підсумував він.
Раніше ми писали, чому Івана Купала тепер уже не святкують у липні.