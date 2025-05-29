"Талібан" вимагає відрізати голови фігуркам у настільному футболі: у чому причина

Настільний футбол / © Pixabay

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У провінції Дайкунді в Афганістані місцеві представники радикального ісламістського угруповання «Талібан» наказали клубам настільного футболу зняти голови фігурок гравців, щоб продовжити гру.

Про це повідомляє видання Afghanistan International.

Таліби стверджують, що фігурки футболістів нагадують ідолів, заборонених ісламом.

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Невиконання цієї вимоги призведе до повної заборони гри.

Офіційної заяви щодо заборони настільного футболу «Талібан», який від 2021 року керує країною, наразі не оглошував.

Однак протягом останніх чотирьох років уряд, сформований «Талібаном» дедалі більше обмежував або забороняв різні ігри та розважальні заходи в Афганістані.

Раніше спортивне управління «Талібану» призупинило діяльність Афганської шахової федерації, оголосивши шахи забороненою грою.

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Нагадаємо, раніше «Талібан» розпорядився, щоб нові житлові будинки будувалися без вікон, що виходять на місця, де зазвичай перебувають жінки.