ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Фіона Каффін

Фіона Каффін / © Guinness World Records

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
316
Час на прочитання
3 хв
Фіона Каффін

Танці на пілоні на висоті 5834 м: історія рекордного сходження 57-річної жінки (фото)

Австралійська чемпіонка світу з танців на пілоні Фіона Каффін виконала виступ на вершині вулкана в Чилі на висоті 5834 метри над рівнем моря, встановивши рекорд і довівши, що для мрій не існує вікових меж.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

Австралійська спортсменка Фіона Каффін виконала танець на пілоні на рекордній висоті та перевірила свої можливості на межі фізичних і психологічних ресурсів.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Триразова чемпіонка світу з полспорту разом із двома гідами — Крістіаном і Максом — підняла спеціальне обладнання на вулкан Сайрекабур у Чилі. Саме там вона виконала танець на пілоні на висоті 5834 метри над рівнем моря.

Особливого резонансу історії додає те, що Фіона почала займатися танцями на пілоні лише у зрілому віці — як хобі. Зараз їй 57 років.

«Я почала лише у 51 рік, шукаючи вид фізичної активності, який мені справді сподобається. Я була не в формі, мала зайву вагу й ніколи не займалася танцями чи гімнастикою», — згадує спортсменка.

Фіона Каффін / © Guinness World Records

Фіона Каффін / © Guinness World Records

За її словами, рішення спробувати полденс було спонтанним: «Я подумала: «Ну, що тут страшного?».

Згодом танці на пілоні стали для неї не просто тренуванням, а способом самовираження і джерелом упевненості в собі.

«Я люблю рухатися під музику й передавати те, що вона спричиняє в мені. Полспорт поєднує танець і силу — він дав мені фізичну витривалість, мотивацію, друзів і відчуття спільноти в усьому світі», — розповідає Фіона.

Вона додає, що танці допомогли їй прийняти своє тіло та знайти внутрішню впевненість у складний період життя.

Захоплення привело Фіону до участі у світових чемпіонатах з танців на пілоні та повітряної акробатики. Паралельно її мотивувала мрія про рекорд Гіннеса.

«У дитинстві я захоплювалася Книгою рекордів Гіннеса й мріяла потрапити до неї. Декілька років тому я склала список мрій, і пункт «встановити світовий рекорд» був там під номером 63», — зізнається вона.

Фіона Каффін / © Guinness World Records

Фіона Каффін / © Guinness World Records

Ідея встановити рекорд на великій висоті виникла під час планування сходження на вершину Мера-Пік у Непалі, однак реалізувати задум тоді не вдалося.

«Я почала шукати інші вершини й дізналася, що в Чилі є високі вулкани. Так і народився план цієї спроби», — пояснює спортсменка.

Саме підіймання виявилося надзвичайно складним. Навіть після тижня акліматизації Фіона відчувала брак кисню й сильний холод.

«На висоті понад 5500 метрів повітря дуже розріджене. Я робила кроки ледь довші за свою стопу й рахувала до десяти, перш ніж зупинитися, щоб зробити декілька глибоких вдихів», — згадує вона.

Фіона Каффін / © Guinness World Records

Фіона Каффін / © Guinness World Records

Попри втому й сумніви, спортсменка не зупинилася. Досягнувши вершини, гіди встановили спеціальний пілон, який мав бути одночасно міцним і достатньо легким для транспортування.

Під час виступу Фіона зіткнулася з новими труднощами: холодом, сухим повітрям і відсутністю зчеплення рук із жердиною.

«Перші секунди все було добре, але потім я сильно послизнулася під час перевороту й дивом не вдарилася головою об землю. Я продовжила виступ, борючись із холодом і ковзанням, поки не виконала всі заплановані рухи», — розповідає вона.

Попри успішне завершення рекордної спроби, Фіона зізнається, що залишилася незадоволеною своїм виступом.

«Я мріяла бути елегантною й граційною, показати, що мрії здійснюються і ніколи не пізно починати. Але холод і вітер зруйнували ці відчуття. Того дня мені було так холодно, що я ледь не замерзла», — говорить спортсменка.

Фіона Каффін / © Guinness World Records

Фіона Каффін / © Guinness World Records

Водночас вона зізнається, що змогла відчути велич моменту, милуючись краєвидами з вершини.

«Вид із такої висоти неймовірний. Коли дивишся на солоне озеро в Болівії, розумієш, наскільки маленький наш звичайний світ. Усі пейзажі навколо Сан-Педро-де-Атакама були просто дивовижними», — підсумувала Фіона.

Нагадаємо, як чоловік відсвяткував найтриваліший день народження, влаштувавши грандіозну вечірку.

Дата публікації
Кількість переглядів
316
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie