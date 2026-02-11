- Дата публікації
Танці на пілоні на висоті 5834 м: історія рекордного сходження 57-річної жінки (фото)
Австралійська чемпіонка світу з танців на пілоні Фіона Каффін виконала виступ на вершині вулкана в Чилі на висоті 5834 метри над рівнем моря, встановивши рекорд і довівши, що для мрій не існує вікових меж.
Австралійська спортсменка Фіона Каффін виконала танець на пілоні на рекордній висоті та перевірила свої можливості на межі фізичних і психологічних ресурсів.
Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.
Триразова чемпіонка світу з полспорту разом із двома гідами — Крістіаном і Максом — підняла спеціальне обладнання на вулкан Сайрекабур у Чилі. Саме там вона виконала танець на пілоні на висоті 5834 метри над рівнем моря.
Особливого резонансу історії додає те, що Фіона почала займатися танцями на пілоні лише у зрілому віці — як хобі. Зараз їй 57 років.
«Я почала лише у 51 рік, шукаючи вид фізичної активності, який мені справді сподобається. Я була не в формі, мала зайву вагу й ніколи не займалася танцями чи гімнастикою», — згадує спортсменка.
За її словами, рішення спробувати полденс було спонтанним: «Я подумала: «Ну, що тут страшного?».
Згодом танці на пілоні стали для неї не просто тренуванням, а способом самовираження і джерелом упевненості в собі.
«Я люблю рухатися під музику й передавати те, що вона спричиняє в мені. Полспорт поєднує танець і силу — він дав мені фізичну витривалість, мотивацію, друзів і відчуття спільноти в усьому світі», — розповідає Фіона.
Вона додає, що танці допомогли їй прийняти своє тіло та знайти внутрішню впевненість у складний період життя.
Захоплення привело Фіону до участі у світових чемпіонатах з танців на пілоні та повітряної акробатики. Паралельно її мотивувала мрія про рекорд Гіннеса.
«У дитинстві я захоплювалася Книгою рекордів Гіннеса й мріяла потрапити до неї. Декілька років тому я склала список мрій, і пункт «встановити світовий рекорд» був там під номером 63», — зізнається вона.
Ідея встановити рекорд на великій висоті виникла під час планування сходження на вершину Мера-Пік у Непалі, однак реалізувати задум тоді не вдалося.
«Я почала шукати інші вершини й дізналася, що в Чилі є високі вулкани. Так і народився план цієї спроби», — пояснює спортсменка.
Саме підіймання виявилося надзвичайно складним. Навіть після тижня акліматизації Фіона відчувала брак кисню й сильний холод.
«На висоті понад 5500 метрів повітря дуже розріджене. Я робила кроки ледь довші за свою стопу й рахувала до десяти, перш ніж зупинитися, щоб зробити декілька глибоких вдихів», — згадує вона.
Попри втому й сумніви, спортсменка не зупинилася. Досягнувши вершини, гіди встановили спеціальний пілон, який мав бути одночасно міцним і достатньо легким для транспортування.
Під час виступу Фіона зіткнулася з новими труднощами: холодом, сухим повітрям і відсутністю зчеплення рук із жердиною.
«Перші секунди все було добре, але потім я сильно послизнулася під час перевороту й дивом не вдарилася головою об землю. Я продовжила виступ, борючись із холодом і ковзанням, поки не виконала всі заплановані рухи», — розповідає вона.
Попри успішне завершення рекордної спроби, Фіона зізнається, що залишилася незадоволеною своїм виступом.
«Я мріяла бути елегантною й граційною, показати, що мрії здійснюються і ніколи не пізно починати. Але холод і вітер зруйнували ці відчуття. Того дня мені було так холодно, що я ледь не замерзла», — говорить спортсменка.
Водночас вона зізнається, що змогла відчути велич моменту, милуючись краєвидами з вершини.
«Вид із такої висоти неймовірний. Коли дивишся на солоне озеро в Болівії, розумієш, наскільки маленький наш звичайний світ. Усі пейзажі навколо Сан-Педро-де-Атакама були просто дивовижними», — підсумувала Фіона.
