Танці на пілоні на висоті 5834 м: історія рекордного сходження 57-річної жінки (фото)

Австралійська спортсменка Фіона Каффін виконала танець на пілоні на рекордній висоті та перевірила свої можливості на межі фізичних і психологічних ресурсів.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Триразова чемпіонка світу з полспорту разом із двома гідами — Крістіаном і Максом — підняла спеціальне обладнання на вулкан Сайрекабур у Чилі. Саме там вона виконала танець на пілоні на висоті 5834 метри над рівнем моря.

Особливого резонансу історії додає те, що Фіона почала займатися танцями на пілоні лише у зрілому віці — як хобі. Зараз їй 57 років.

«Я почала лише у 51 рік, шукаючи вид фізичної активності, який мені справді сподобається. Я була не в формі, мала зайву вагу й ніколи не займалася танцями чи гімнастикою», — згадує спортсменка.

Фіона Каффін / © Guinness World Records

За її словами, рішення спробувати полденс було спонтанним: «Я подумала: «Ну, що тут страшного?».

Згодом танці на пілоні стали для неї не просто тренуванням, а способом самовираження і джерелом упевненості в собі.

«Я люблю рухатися під музику й передавати те, що вона спричиняє в мені. Полспорт поєднує танець і силу — він дав мені фізичну витривалість, мотивацію, друзів і відчуття спільноти в усьому світі», — розповідає Фіона.

Вона додає, що танці допомогли їй прийняти своє тіло та знайти внутрішню впевненість у складний період життя.

Захоплення привело Фіону до участі у світових чемпіонатах з танців на пілоні та повітряної акробатики. Паралельно її мотивувала мрія про рекорд Гіннеса.

«У дитинстві я захоплювалася Книгою рекордів Гіннеса й мріяла потрапити до неї. Декілька років тому я склала список мрій, і пункт «встановити світовий рекорд» був там під номером 63», — зізнається вона.

Фіона Каффін / © Guinness World Records

Ідея встановити рекорд на великій висоті виникла під час планування сходження на вершину Мера-Пік у Непалі, однак реалізувати задум тоді не вдалося.

«Я почала шукати інші вершини й дізналася, що в Чилі є високі вулкани. Так і народився план цієї спроби», — пояснює спортсменка.

Саме підіймання виявилося надзвичайно складним. Навіть після тижня акліматизації Фіона відчувала брак кисню й сильний холод.

«На висоті понад 5500 метрів повітря дуже розріджене. Я робила кроки ледь довші за свою стопу й рахувала до десяти, перш ніж зупинитися, щоб зробити декілька глибоких вдихів», — згадує вона.

Фіона Каффін / © Guinness World Records

Попри втому й сумніви, спортсменка не зупинилася. Досягнувши вершини, гіди встановили спеціальний пілон, який мав бути одночасно міцним і достатньо легким для транспортування.

Під час виступу Фіона зіткнулася з новими труднощами: холодом, сухим повітрям і відсутністю зчеплення рук із жердиною.

«Перші секунди все було добре, але потім я сильно послизнулася під час перевороту й дивом не вдарилася головою об землю. Я продовжила виступ, борючись із холодом і ковзанням, поки не виконала всі заплановані рухи», — розповідає вона.

Попри успішне завершення рекордної спроби, Фіона зізнається, що залишилася незадоволеною своїм виступом.

«Я мріяла бути елегантною й граційною, показати, що мрії здійснюються і ніколи не пізно починати. Але холод і вітер зруйнували ці відчуття. Того дня мені було так холодно, що я ледь не замерзла», — говорить спортсменка.

Фіона Каффін / © Guinness World Records

Водночас вона зізнається, що змогла відчути велич моменту, милуючись краєвидами з вершини.

«Вид із такої висоти неймовірний. Коли дивишся на солоне озеро в Болівії, розумієш, наскільки маленький наш звичайний світ. Усі пейзажі навколо Сан-Педро-де-Атакама були просто дивовижними», — підсумувала Фіона.

