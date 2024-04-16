Тарологиня передбачила подію, після якої почнуться мирні переговори Росії та України

Тарологиня Стелла вважає, що мирні переговори між РФ та Україною можуть початись тоді, коли вдасться звільнити Запорізьку та Херсонську області.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Поговоримо".

Тарологиня зазначила, що Україна готова до переговорів, проте на своїх умовах, які Росія не готова навіть чути.

"Україна готова до перемовин, тільки на своїх умовах. Але ці умови ніхто не визнає. Ми готові за мир за наших умовах. Але наші умови ніхто не хоче слухати. Але тоді як? Є розмови про перемовини, йде робота. І так їх крутять, і протискають, і змушують. Але якщо зараз сісти - треба здати захоплені території. Розмови про перемовини не стихають. Але коли ми кажемо про свої умови - нас не слухають. Переговори можуть бути тоді, коли будуть зрушення на фронті. Наприклад, звільнять Запорізьку та Херсонську область. Тоді можна буде про щось розмовляти", - сказала Стелла.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" назвала подію, яка ознаменує перемогу України.

Читайте також: