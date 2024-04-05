Тарологиня передбачила, що станеться, якщо Україна погодиться на переговори з РФ

Тарологиня Олена Бюн передбачила, що президент України Володимир Зеленський зараз не готовий до переговорів із Кремлем. Вона пояснила, що якщо це станеться - Україна втратить території.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Поговоримо".

Олена Бюн зазначила, що президент Зеленський зараз не планує переговорів з кремлівським режимом. Вона зазначила, що попри складну ситуацію на фронті ЗСУ "готують окупантам сюрпризи". Які саме - тарологиня вирішила не розкривати.

Вона зазначила, що переговори з Росією зараз - це втрата територій.

"Якщо будуть переговори, ми втратимо території", - сказала Олена Бюн.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, чорний маг передбачив, чи буде новий наступ Росії на Україну.

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