Тарологиня передбачила закінчення війни в Україні: коли це станеться і як

Стелла вважає, що "на престолах будуть інші люди".

Тарологиня Стелла передбачила, що війна в Україні може закінчитись вже через рік. Вона вважає, що це станеться військовим та дипломатичним шляхом.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Поговоримо".

Тарологиня переконана, що перемога буде. Вона зазначила, що дві області - Запорізьку та Херсонську, Україна поверне військовим шляхом. Інші - дипломатичним.

"Мені кажуть, що буде перемога. Але це перемога не як бій. Весь процес зупиниться, коли Донецьк, Луганськ і Крим - там будуть вибухи і тоді будуть розмовляти про ці території. Не можливо сказати, закінчиться війна дипломатичним чи військовим шляхом. Щоб світ зрозумів, що є рух, ми повинні показати якийсь результат. Результатом буде звільнення Запорізької та Херсонської областей військовим шляхом. Все інше - будуть домовленості. Але можливо, домовленості будуть не з самим Путіним. Бо це буде через рік-півтора. Будуть інші люди на престолах, інші домовленості", - сказала Стелла.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" назвала подію, яка ознаменує перемогу України.

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