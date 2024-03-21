Тарологиня передбачила закінчення війни в Україні: "З Росією неможливо по-доброму"

Тарологиня Олена Бюн вважає, що війна Росії проти України може закінчитись вже 2024 року. Вона передбачає, що це "може статись раптово".

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Поговоримо".

"Війна може закінчитись несподівано і в будь-який момент. Обстріли можуть закінчитись 2024 року. Але навіть, якщо поставимо точку, вони можуть діяти таємно. З ними неможливо по-доброму. Але будемо сподіватись на краще", - вважає Олена Бюн.

Тарологиня також вважає, що з Росією потрібно буде вести переговори, зокрема щодо повернення територій та українських військовополонених, проте це має відбуватись за участі третіх сторін, оскільки не можна вірити РФ.

Олена Бюн також зазначила, що посередником між РФ та Україною буде не Туреччина, а інша держава.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила подію, після якої РФ не обстрілюватиме Україну ракетами.

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