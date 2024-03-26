Тарологиня передбачила знамення, після якого війна в Україні закінчиться: "Це буде грандіозно"

Тарологиня вважає, що Україні потрібно вистояти до середини 2024 року.

Тарологиня Стелла прогнозує, що всередині 2024 року на Україну чекає щось грандіозне. Вона прогнозує звільнення частини України, а у липні війна може закінчитись.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Поговоримо".

"Карта смерті - це і є переламний момент. От вийдуть з якоїсь території. Ми почуємо - звільнили Олешки, Голу Пристань. От коли звідти вийдуть - ми почуємо знамення. От коли ми почуємо, що щось звільнили - це і є знамення. Це те, що дуже надихає - і наших воїнів, і у людей дух піднімається, і ті ж західні партнери це побачать. Оце нам буде і знамення.

Тарологиня також розповіла, що зараз ведуться розмови про закінчення війни в Україні.

"Ніби вже і є якась домовленість. Але це такий чорновик, який майже не міняється. Але є незадоволеність. Те, що пропонують Україну не задовольняє. Нам зараз головне не зламатись, не клюнути на це", - вважає тарологиня.

Стелла зазначає, що карти Таро кажуть - "зачекай до липня". Вона вважає, що зараз не можна погоджуватись на ці перемовини.

"Якщо дотиснемо до червня - це буде грандіозно. Всередині 2024 року буде глобальна трансформація. Якщо ми дотягнемо до липня - можна буде казати, що ми виходимо на фінішну пряму. Якщо не вистоїмо - нам кінець", - каже Стелла.

Вона додала, що у цей період Путін може втратити у Росії владу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, тарологиня передбачила звільнення однієї із областей України.

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