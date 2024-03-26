Тарологиня передбачила звільнення однієї з областей України: "Дуже добрі новини"

Тарологиня вважає, що попри тяжку ситуацію Україна може звільнити частину своїх територій.

Тарологиня Стелла вважає, що весна в Україні буде тяжкою, проте до її кінця ЗСУ, ймовірно, можуть звільнити частину однієї з областей України. Тарологиня зазначила, що таким добрим новинам українці дуже радітимуть.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Поговоримо".

Тарологиня передбачає, що навесні Україна все ж отримає допомогу від партнерів. Проте цей період буде і складним через російські обстріли.

"Радісна подія буде в тому, що Україна не втратить своїх територій. Можливо, ми навіть почуємо про повернення якихось територій. Але війна триватиме – будуть жорсткі бої, обстріли. Окупанти скаженітмуть. Будуть обстріли і втрати. Не можу сказати, що весна буде радісною, але вона буде живою", – каже Стелла.

Тарологиня зазначила, що весною не буде "підступного плану переговорів".

Стелла передбачила, що окупантів навесні витискатимуть з територій України.

"Шістка кубків – це повернення до минулого. Тобто у нас до кінця весни будуть відвойовані території. І ми радітимемо", – каже тарологиня.

Тарологиня прогнозує, що Україна, ймовірно, зможе звільнити частину Херсонщини або Запоріжжя.

"Дуже добрі карти. Херсонщина – це величезна область. Можливо, росіян відсунуть до Криму", – каже вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила, що стане мішенню Росії під час обстрілів.

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