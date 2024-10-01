Тарологиня зробила передбачення про роль Китаю та "друзів миру": чи закінчить це війну в Україні

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення щодо "мирної" ініціативи Китаю.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"Китай разом зі своїми "друзями миру" прекрасно розуміють, що вони повинні будуть наводити мостики з країнами, які підтримують нас. І ця платформа, як голуб миру, може долетіти, а може ні. Це схоже на те, що ми конкретними діями підтримуємо Росію, але не впевнені, що вона переможе. А тому врегульовуватимемо ситуацію", – сказала Яна Пасинкова.

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