Тато і донька створили найбільший GPS-малюнок на велосипеді та зібрали 26 000 євро – фото

Французькі батько і донька створили найбільший у світі GPS-малюнок.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

У свій 16-й день народження дівчинка та її тато вирішили вирушити у пригоду, щоб відкрити для себе свою рідну країну та одночасно передати світові позитивне послання.

Від 16 по 31 серпня Фредерік і Матильда де Ланувель проїхали велосипедом своєю батьківщиною 2162 км.

Дует їхав велосипедом-тандемом, створюючи образ серця.

Фредерік і Матильда де Ланувель / Фото: guinnessworldrecords.com

"Я намалював це серце давним-давно і хотів зробити це на велосипеді і заради доброї справи", - сказав Фредерік. "Коли я побачив попередній рекорд динозавра завдовжки 1025 км, я одразу ж запропонував дочці спробувати це разом зі мною. Це була можливість розділити з нею чудовий виклик, сповнений сильних цінностей, та допомогти асоціації Mécénat Chirurgie Cardiaque, логотипом якої є серце та яка рятує дітей із вадами розвитку серця. Нам вдалося зібрати понад 26 000 євро, що допоможе врятувати двох дітей".

У Фредеріка чотири дочки, але він не типовий "тато дівчаток".

"Я беру кожну з них із собою на пригоду, коли їм виповнюється 16 років. Очевидно, я дуже близький з ними, але цей досвід продовжує зміцнювати наш зв'язок. Я взяв свою старшу дочку на марафон Саблей. 250-кілометровий забіг по Сахарі в Марокко, повністю самодостатній. Їй це сподобалося! Для Матильди, моєї другої дочки, я шукав ще одну унікальну пригоду. Метою було познайомити їх із цінностями подолання себе, пригод та природи. Ми вже проїхали 600 км велосипедом-тандемом і нам дуже сподобалося. Перевага велосипеда-тандема в тому, що найсильніший може допомогти найслабшому. Це справді командна робота", - додав він.

Фредерік і Матильда де Ланувель / Фото: guinnessworldrecords.com

Батькові з донькою довелося тренуватися три місяці, перш ніж вони були готові прийняти такий рекордний виклик. Втім, мандрівка не минула без труднощів.

"На шостий день у нас виникла серйозна технічна проблема", - пояснив батько. "Ми зламали ланцюг, тріснув механізм перемикання передач та частина рами велосипеда. Ми думали, що все скінчено. Але люди навколо нас надзвичайно мобілізувалися, і нам вдалося все відремонтувати за день. Нам навіть раму зварили! Ця поїздка також дала можливість знову відкрити для себе доброту людей".

Фредерік і Матильда де Ланувель / Фото: guinnessworldrecords.com

Що Фредеріку найбільше сподобалося у цій пригоді, то це, звичайно ж, зв'язок із дочкою: "Ми багато розмовляли та сміялися. Для нас це незабутні спогади".

За словами рекордсменів, сила цього рекорду полягає в тому, що він пропагує безліч позитивних цінностей, таких як відданість справі, спорт, солідарність та сім'я.

Вони обидвоє щасливі і пишаються тим, що побили світовий рекорд. І якби у них була така можливість, вони б не відмовилися від спроби встановити новий рекорд: "Якщо на нас чекають інші великі пригоди, які дозволять нам побити нові рекорди, ми скористаємося ними".

Нагадаємо, у Чорногорії завершився чемпіонат із ліні. Стало відомо, хто переможці та скільки днів вони пролежали.

Читайте також: