Тато і донька створили найбільший GPS-малюнок на велосипеді та зібрали 26 000 євро – фото

Вони це зробили за 16 днів.
Французькі батько і донька створили найбільший у світі GPS-малюнок.
Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.
У свій 16-й день народження дівчинка та її тато вирішили вирушити у пригоду, щоб відкрити для себе свою рідну країну та одночасно передати світові позитивне послання.
Від 16 по 31 серпня Фредерік і Матильда де Ланувель проїхали велосипедом своєю батьківщиною 2162 км.
Дует їхав велосипедом-тандемом, створюючи образ серця.
"Я намалював це серце давним-давно і хотів зробити це на велосипеді і заради доброї справи", - сказав Фредерік. "Коли я побачив попередній рекорд динозавра завдовжки 1025 км, я одразу ж запропонував дочці спробувати це разом зі мною. Це була можливість розділити з нею чудовий виклик, сповнений сильних цінностей, та допомогти асоціації Mécénat Chirurgie Cardiaque, логотипом якої є серце та яка рятує дітей із вадами розвитку серця. Нам вдалося зібрати понад 26 000 євро, що допоможе врятувати двох дітей".
У Фредеріка чотири дочки, але він не типовий "тато дівчаток".
"Я беру кожну з них із собою на пригоду, коли їм виповнюється 16 років. Очевидно, я дуже близький з ними, але цей досвід продовжує зміцнювати наш зв'язок. Я взяв свою старшу дочку на марафон Саблей. 250-кілометровий забіг по Сахарі в Марокко, повністю самодостатній. Їй це сподобалося! Для Матильди, моєї другої дочки, я шукав ще одну унікальну пригоду. Метою було познайомити їх із цінностями подолання себе, пригод та природи. Ми вже проїхали 600 км велосипедом-тандемом і нам дуже сподобалося. Перевага велосипеда-тандема в тому, що найсильніший може допомогти найслабшому. Це справді командна робота", - додав він.
Батькові з донькою довелося тренуватися три місяці, перш ніж вони були готові прийняти такий рекордний виклик. Втім, мандрівка не минула без труднощів.
"На шостий день у нас виникла серйозна технічна проблема", - пояснив батько. "Ми зламали ланцюг, тріснув механізм перемикання передач та частина рами велосипеда. Ми думали, що все скінчено. Але люди навколо нас надзвичайно мобілізувалися, і нам вдалося все відремонтувати за день. Нам навіть раму зварили! Ця поїздка також дала можливість знову відкрити для себе доброту людей".
Що Фредеріку найбільше сподобалося у цій пригоді, то це, звичайно ж, зв'язок із дочкою: "Ми багато розмовляли та сміялися. Для нас це незабутні спогади".
За словами рекордсменів, сила цього рекорду полягає в тому, що він пропагує безліч позитивних цінностей, таких як відданість справі, спорт, солідарність та сім'я.
Вони обидвоє щасливі і пишаються тим, що побили світовий рекорд. І якби у них була така можливість, вони б не відмовилися від спроби встановити новий рекорд: "Якщо на нас чекають інші великі пригоди, які дозволять нам побити нові рекорди, ми скористаємося ними".
Нагадаємо, у Чорногорії завершився чемпіонат із ліні. Стало відомо, хто переможці та скільки днів вони пролежали.
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