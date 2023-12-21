Тато нареченої "загубив" свої штани просто перед вівтарем – курйозне відео

Жінка поділилася унікальним соціальним оголошенням для майбутніх наречених після курйозного випадку на власному весіллі.

Про це пише PEOPLE.

У TikTok 36-річна Сара Грундман-Коннорс поділилася відеороликом, на якому її 74-річний батько Леонард Грундман супроводжує її до вівтаря на весіллі 2021 року в готелі Berkeley Oceanfront в Есбері-Парку, штат Нью-Джерсі, США.

Вона розповіла, що вони були приблизно на півдорозі до вівтаря, коли батько повернувся до неї і прошепотів, що щось не так.

"Він сказав мені, що губить штани", - пригадала вона. "Я стиснула його руку і сказала: тримай їх правою рукою, ми майже біля мети, і перш ніж ми встигли це усвідомити, вони опинилися на підлозі".

Сара поділилася, що її батько взяв напрокат костюм на весілля і з нетерпінням чекав нагоди одягтися. Потім, приблизно за два тижні до весілля, її батько захворів і трохи схуд. Але вона каже, що ніхто не усвідомлював, що він втратив настільки багато, що його штани не підходили йому за розміром.

"У багатьох випадках, коли ви берете напрокат костюм, у ньому немає петель для ременя", - каже вона. "Мій батько насправді ніколи не користувався підтяжками, але на штанах були петлі та застібки з кожного боку, які можна було потягнути та затягнути. Протягом усього мого першого образу та сімейних фотографій вони трималися досить добре, але протягом цих двох чи трьох годин вони, мабуть, відірвалися".

Сара Грундман-Коннорс із татом / Фото: FOURTEEN ACRES PHOTOGRAPHY/CASEY GUILD; STEVE JARA

Після інциденту у приміщенні настала тиша. Єдине, що, як вона пам'ятає, спадало їй на думку в той момент, — це молитва про те, щоб спідня білизна її батька була чистою. Вона додала, що її батько від природи веселий чоловік, але на той момент він був шокований.

"Зі мною все було гаразд, я просто хотіла переконатися, що з моїм батьком все гаразд", - говорить Сара. "Щойно він натягнув штани і усміхнувся, вся кімната вибухнула сміхом та оплесками. Я підняла квіти на знак того, що з нами все гаразд, і продовжила йти".

Сара Грундман-Коннорс із татом / Фото: FOURTEEN ACRES PHOTOGRAPHY/CASEY GUILD

Хоча з її знаменного дня минуло вже кілька років, Сара пояснює, що вирішила опублікувати відео, щоб посміятися та нагадати всім нареченим, які одружаться наступного року, щоб переконатися, що той, хто поведе їх до вівтаря, повністю готовий.

Нагадаємо, чоловік обклеїв кожен міліметр будинку батьків подарунковою обгорткою. Творчий жарт став вірусним, отримавши мільйони переглядів і тисячі вподобань.

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