Тато подав до суду на лікарню на мільярд доларів після того, як побачив кесарів розтин дружини

Він заявив, що це спричино в нього психотичне захворювання.

Чоловік з Австралії подав до суду на лікарню, де він бачив, як його дружині робили кесарів розтин.

Про це пише nypost.com.

Його кохана народила ще 2018 року. Новоспечений татусь спостерігав за процесом та заявив, що це спричинило у нього "психоз".

Аніл Коппула подав позов через декілька років після успішної операції, заявивши, що цей досвід спричинив "розпад його шлюбу".

У документах, підкріплених його позовом, Коппула стверджує, що його "заохочували чи дозволяли спостерігати за пологами, і що під час цього він бачив внутрішні органи та кров своєї дружини".

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Крім того, Коппула стверджує, що "лікарня порушила свої зобов'язання щодо догляду за ним і зобов'язана відшкодувати йому збитки".

Його позов вимагає відшкодування збитків Королівській жіночій лікарні в Мельбурні у розмірі 1 мільярда австралійських доларів, що еквівалентно більш ніж 642 мільйонам доларів США.

У лікарні в Австралії заявили, що вони не порушили "обов'язки щодо надання медичної допомоги", і Коппула не отримав жодних реальних травм через кесарів розтин, за яким він спостерігав.

І суддя погодився: "Коппула вирішив представляти себе в суді, де суддя Джеймс Гортон відхилив позов, назвавши позов "зловживанням процедурою".

Нагадаємо, у Польщі виявили могилу дитини-"вампіра". У неї був замок на нозі та зелена щелепа.

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