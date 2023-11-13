Тато приніс додому отруйну змію, щоб показати своїм дітям: чим це закінчилося (фото)

Австралійському туристові довелося звернутися до медиків після того, як його вкусила змія, яку він вважав неотруйною, коли приніс її додому, щоб показати своїм дітям.

Про це пише nypost.com.

"Мандрівнику дуже пощастило", — прокоментував місцевий ловець змій Рей МакГіббон. "Все могло закінчитися набагато гірше, ніж зараз".

За словами Макгіббона, який переказав цю історію з дозволу жертви, інцидент стався 1 листопада, коли невідомий шукач пригод здійснював похід. Він побачив те, що, на його думку, було неотруйним алмазним пітоном, який мешкає на східному узбережжі Австралії, і вирішив принести його додому, щоб показати дітям.

Чоловік приніс додому отруйну змію / Фото: Facebook/Southern highlands snake catcher

Катастрофа сталася після того, як тварина вкусила чоловіка за руку. Однак, оскільки він припускав, що плазун неотруйний, австралієць спочатку нічого про це не думав, поки пізніше стан його здоров'я не погіршився.

У бідолахи набрякла рука, його почало "сильно рвати" протягом трьох годин поспіль, що спонукало його звернутися до відділення невідкладної допомоги.

Чоловік приніс додому отруйну змію / Фото: Facebook/Southern highlands snake catcher

Саме тоді медики зв'язалися з МакГіббоном, щоб точно встановити винуватця. Він ідентифікував широкоголову змію, отруйний вид, який дуже нагадує неотруйного алмазного пітона. МакГіббон пояснив, що укус змії містить потужний нейротоксин, який може вбити жертву.

"Вони дійсно знайшли сліди отрути в організмі туриста", - пояснив змієлов.

Рей МакГіббон / Фото: Facebook/Southern highlands snake catcher

Туриста відправили додому через шість годин, і відтоді він повністю одужав.

МакГіббон забрав змію з його будинку, визначив місце, де її знайшли, і повернув її назад.

Нагадаємо, величезний імплантат у сідниці "людини-Барбі" луснув після укусу бджоли. Вона витратила на пластику 800 000 фунтів стерлінгів.

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