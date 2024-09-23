"Тато року" влаштував із 14-річним сином серію пограбувань та в суді усе звалив на підлітка

Австрієць, який підбурював свого 14-річного сина та його найкращого друга до серії збройних пограбувань, намагався перекласти провину на двох підлітків у суді після того, як їх спіймали.

Про це пише Oddity Central.

Нещодавно 34-річний чоловік шокував суддю та присяжних у залі судових засідань № 1 Віденського регіонального суду, поклавши провину за серію пограбувань на свого 14-річного сина та його 17-річного найкращого друга, стверджуючи, що вони були організаторами злочинів, а він був лише водієм, який допомагав їм втекти від правосуддя.

Тріо щоразу діяло практично однаково. Двоє неповнолітніх входили до тютюнових магазинів і заправок у балаклавах, озброєні ножами або пістолетами, зарядженими холостими кулями, а 34-річний чоловік чекав на вулиці за кермом автомобіля для втечі. Вони здійснили сім пограбувань, перш ніж були спіймані, але замість того, щоб взяти на себе відповідальність за підбурювання двох хлопців, він стверджував, що вони переконали його стати їхнім спільником.

"Першому обвинуваченому не потрібні були ці двоє дітей для пограбувань. Якраз навпаки. Вони його вмовили", - заявив адвокат 34-річного чоловіка в суді, привертаючи недовірливі погляди як присутніх, так і присяжних.

Попри записи з мобільних телефонів і докази того, що йому належала зброя, яка використовувалася під час пограбувань, чоловік наполягав на тому, що все це зробили хлопці, а його просто переконали бути їхнім водієм, щоб втекти. Прокурори та підсудні хлопців стверджували, що він був організатором злочинів і підбурював підлітків до їхнього скоєння, але він наполягав, що все було навпаки.

"Навіщо ви втягнули свого сина в таку ситуацію? Я зроблю все, щоб уберегти своїх дітей від цього, наскільки це можливо. Це руйнує його життя. Я вважаю це незрозумілим", - сказав суддя 34-річному чоловікові.

Однак, на загальний подив, ще до того, як його власний син зміг виступити перед судом, чоловік змінив свою думку і визнав свою провину, взявши на себе повну відповідальність за пограбування. Хоча суддя привітав його реакцію, він сказав: "Якби ви зробили це на півтори години раніше, ви б заощадили нам багато часу".

34-річний чоловік був засуджений до восьми років позбавлення волі, його син, якому нещодавно виповнилося 15 років, отримав три з половиною роки за ґратами, з яких він відсидить мінімум один рік, а 17-річний хлопець отримав два з половиною роки, з яких 10 місяців проведе у в'язниці.

Нагадаємо, "найрозшукуванішого" наркобарона заарештовано через два роки після втечі. Його спіймали в Іспанії.

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