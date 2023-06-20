Тато відвів трирічного сина на рожевий манікюр після слів виховательки, що це "для дівчат" (відео)

Він хоче, щоб син насолоджувався дитинством без "суворих гендерних норм".
Американський татусь Крістіан Ширход розповів, що відвів свого маленького сина на манікюр після одного вислову виховательки хлопчика.
Так, Ештон прийшов до садочка з нафарбованими нігтями та отримав зауваження.
У відео, яке набрало мільйони переглядів у TikTok, учитель з Лос-Анджелеса розповів: "Мій син прийшов додому зі школи засмученим, бо його вчителька сказала йому, що фарбувати нігті можуть лише дівчатка, тож сьогодні я відведу його до манікюрного салону!".
Перш ніж сісти у крісло майстра, Ештон обрав собі рожевий колір лаку.
@mr.shearhod ♬ Pretty Girls Walk - Big Boss Vette
Говорячи з NBC News, Крістіан сказав, що оскільки Ештон зацікавився фарбуванням нігтів, вони почали робити це разом. Після того, як хлопчик прийшов додому, засмучений тим, що сказала його вихователька, Крістіан з коханою вирішили підбадьорити малюка, відвівши його до манікюрного салону.
"Я просто дуже хотів переконатися, що у нього немає провини або сорому, тому що це те, що йому подобалося, і ми робили це разом декілька разів", - сказав Крістіан.
Він додав, що хоче, щоб син у його віці насолоджувався життям повною мірою без "суворих гендерних норм".
Наступного дня Крістіан прийшов до садочка та поговорив із вихователями сина: "Я просто сказав їм: "Гей, я був би вдячний, якби ви не говорили такі речі Ештону, нехай він займається своїми справами".
Юзери залишили у коментарях повідомлення на підтримку батька та сина. Одна із користувачів написала: "Я дівчина, і я працюю з автомобілями. Мій швагер любить рожевий колір. Мій син любить, коли його нігті начищені. Земля все ще повертається у правильному напрямку".
Інший додав: "Мені дуже шкода, як вихователю. Я завжди говорю своїм учням, що немає речей для хлопчиків та дівчаток. Є лише речі, які нам подобаються".
Але попри те, що було багато підтримки, Крістіан визнав, що були деякі негативні повідомлення та недоречні питання, зокрема від одного юзера, який запитав: "Так він гей?".
Крістіан записав відеовідповідь, в якій говорилося: "Йому буквально три роки, він не може бути геєм, тому що у нього ще немає сексуальності, і ви не збираєтеся приписувати йому сексуальність, тому що йому подобаються жіночі речі".
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