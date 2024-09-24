Тато встановив камеру в детекторі диму та зробив сотні зображень оголеної няні дітей (фото)

У США няня з жахом виявила, що бос встановив приховану камеру в детекторі диму в її спальні.

Про це повідомляє New York Post.

Келлі Андраде була присуджена виплата у розмірі 2,78 мільйона доларів, коли стало відомо, що її роботодавець Майкл Еспозіто таємно знімав її на відеокамеру, згідно з позовом до Федерального суду Брукліна.

На той час 25-річна Андраде працювала нянею в помешканні магната смажених курчат на нью-йоркському Стейтен-Айленді, де мешкала його сім'я.

Коли уродженку Колумбії помістили до Еспозіто, який володіє трьома франшизами LaRosa Grill, та його дружини Даніель, щоб вона доглядала за їхніми чотирма дітьми, вона була у захопленні. Вона розповіла, що з нетерпінням чекала на можливість вивчати англійську мову і працювати в США, де сім'я виділила їй окрему спальню. Але у Андраде виникли підозри, коли вона помітила, що 35-річний батько часто налаштовує детектор диму в її кімнаті, причому він "постійно його переставляв".

Келлі Андраде / Фото: Derek Smith Law Group, PLLC

Через три тижні після початку роботи 2021-го вона перевірила його і виявила приховану камеру. Вона стверджувала, що Еспозіто приїхав додому "за лічені хвилини" і спробував виламати двері, коли зрозумів, що вона розкрила його підлий трюк.

Спочатку вона прикинулась, що спить, а потім налякана вистрибнула з вікна і побігла вниз вулицею.

Адвокат Андраде каже, що після втечі з будинку Еспозіто вона провела ніч "на вулиці в кущах", а потім попрямувала до найближчого поліцейського відділку і віддала знайдену карту пам'яті.

Няня подала до суду на Еспозіто, стверджуючи, що карта містить "сотні записів", на яких вона зображена частково одягненою або оголеною.

Келлі Андраде / Фото: Derek Smith Law Group, PLLC

Батька заарештували 24 березня 2021 року і висунули звинувачення в незаконному стеженні. Але він уникнув тюремного ув'язнення за умови, що пройде два роки випробувального терміну та консультацій, чого, за словами Андраде, було "недостатньо".

Тепер Еспозіто зобов'язали виплатити $2,78 млн після того, як було розкрито його таємний план знімання фільмів з рейтингом 18+.

Майкл Еспозіто з дружиною / Фото: Facebook

Суд присяжних Мангеттена присудив подружжю Еспозіто $780 000 компенсації за моральну шкоду, а також $2 млн штрафних санкцій проти чоловіка.

"Зараз я працюю над тим, щоб відновитися", - сказала Андраде. "Мені було нелегко брати участь у судовому процесі. Це був дуже важкий час для мене. Це повертає спогади, які я намагаюся забути".

Нагадаємо, чоловік встановив камеру у фальшивому камені та зняв 1000 жінок, які купалися в гарячих джерелах. Також випливла ще одна кримінальна справа.

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