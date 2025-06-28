Тату з ананасом: жінка жахнулась, дізнавшись, який символ набила на своєму тілі

Зображення ананаса має приховане значення

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Ананаси може й є популярним фруктом, але багато хто був спантеличений, усвідомивши, що цей тропічний фрукт має приховане значення, яке може змусити вас двічі подумати, перш ніж його купувати або робити татуювання. Виявляється, ананаси приховують пікантний сенс, який може призвести до вельми незручних ситуацій.

Про це пише Mirror.

Таємниця ананаса

Прихований символізм екзотичного фрукта розкрила Бріттані Левін у TikTok. Вона зробила стильне татуювання ананаса на передпліччі і не надавала йому значення, доки подруга не закликала її дослідити «прихований код», який вона ненавмисно викарбувала на своїй шкірі.

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Коли Бріттані піднімає руку, її тату виглядає перевернутим. Вона була шокована, коли дізналася, що перевернуті ананаси, очевидно, є секретним кодом, який свінгери використовують для ідентифікації одне одного.

Свінг — це спосіб життя, заснований на немоногамних зустрічах за взаємною згодою, коли окремі особи або пари вступають в інтимні відносини з іншими, часто організовуючи для цього закриті вечірки. І хто б міг подумати — перевернуті ананаси використовуються для того, щоб сигналізувати іншим, що ви є частиною свінг-спільноти.

Ба більше, якщо ви помітили ананас на чиємусь ганку або поштовій скриньці, це може бути спеціальним знаком, що в цих стінах відбувається свінг-вечірка.

Бріттані була приголомшена, дізнавшись про приховане значення свого татуювання, усвідомивши свою помилку лише після того, як на це вказала її подруга. У своєму ролику в TikTok вона пожартувала: «Коли ти розумієш, що зробила помилку».

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Реакція підписників

Хоча Бріттані не знала про ризикований сенс свого татуювання, її підписники зізналися, що знали про це весь час і просто нічого їй не говорили.

Один підписник зауважив: «Я думав про це в кожному відео, яке я бачив від тебе. Я просто думав: „кожному своє“».

Інший додав: «Кожен раз, коли я бачив твоє татуювання, я думав про себе: „чи вона знає?“».

Тож наступного разу, коли ви будете дивитися на ананас у супермаркеті або захочете купити топ з ананасовим принтом для відпустки, пам’ятайте про пікантний сигнал, який ви можете несвідомо надсилати.

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Нагадаємо, дівчина зі Швейцарії вирішила, що звичайні тату — це нудно, і обрала незвичайний дизайн. Вона зробила на руці тату у вигляді штрих-коду Red Bull і спробувала просканувати його у супермаркеті.