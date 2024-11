Татусі побилися під час дитячої вистави у садочку: що вони не поділили (фото)

В Аргентині під час дитячої театральної вистави двоє татусів влаштували бійку через місце для паркування.

Вистава, яка відбувалася 22 листопада, була присвячена 20-річчю дитячого садка в Буенос-Айресі. Суперечка почалася на вході до дошкільного навчального закладу ще до початку вистави.

Подружня пара не змогла знайти місце для паркування, тому нібито припаркувалася біля сусіднього будинку. Власниця будинку на ім'я Каріна вийшла до них, щоб розібратися. Вона сказала: "Передок автомобіля майже торкався моїх вхідних дверей".

Каріна переконала подружжя прибрати машину, але сварка загострилася, коли вони почули, як Каріна нібито критикувала їхнє ставлення до її матері. Вона стверджує, що після цього вони напали на неї. "Коли я розвернулася, жінка вдарила мене і кинула на землю. Потім підійшов її чоловік і вдарив мене по голові", — заявила Каріна.

Ситуація загострилася, коли Каріна розповіла чоловікові про ймовірний напад. Він попрямував до дитсадка і почав шукати пару в аудиторії. На відеозаписах інциденту видно, як розлючений чоловік йде крізь натовп під час виступу на сцені. Він підходить до чоловіка в жовтій футболці, обмінюється з ним декількома словами, а потім починає його бити. Шоковані батьки схоплюються на ноги, коли ролик закінчується.

Батьки побилися у дитсадку / Фото: скриншот з відео

Директорка дитсадка Патриція розповіла: "Сім'ї були присутні на нашому святі, присвяченому 20-річчю з дня заснування дитячого садка. Я побачила, що відбувається суперечка, і деякі люди сказали мені, що це через проблему з паркуванням. Чоловік з'явився із задньої частини зали і став перед глядачами, шукаючи когось. Знайшовши його, він підійшов до нього і почав битися. Виставу призупинили, приїхала поліція. Вони забрали чоловіка. На щастя, діти ще не вийшли на сцену, оскільки захід лише розпочався, і вони готувалися до виступу".

Патриція сказала, що багато батьків були стурбовані безпекою своїх дітей після цієї сутички. Лише п'ятеро з-поміж 41 продовжили заняття. Директорка заявила: "Сім'ї були дуже шоковані, як і діти".

Після того, як Каріна та її чоловік подали скаргу, четверо учасників інциденту з'явилися в суді 25 листопада, щоб дати свідчення. Розслідування триває.

