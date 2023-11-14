Татуйована бабуся показала, який мала вигляд до екстремального перевтілення – фото

Вона почала робити тату близько 10 років тому.

Татуйована бабуся поділилася ретроспективними фото, який мала вигляд дев'ять років тому – до того, як зазнала величезної трансформації, витративши близько 30 000 євро.

Про це пише Daily Star.

56-річна Керстін Трістан з Німеччини розпочала свою екстремальну подорож, коли їй було за 40. Тепер її тіло вкрите яскравими малюнками, зокрема квітами, метеликами та леопардовими принтами. Вона залюбки веде свій блог в Instagram та регулярно хизується своїми хитромудрими візерунками.

Керстін Трістан / Фото: instagram.com/tattoo_butterfly_flower

Днями Керстін вирішила показати своїм фанам, який вона мала вигляд до трансформації. Бабуся запостила колаж, де одна світлина зроблена 5 листопада 2014 року, а інша – 5 листопада 2023 року.

Керстін Трістан / Фото: instagram.com/tattoo_butterfly_flower

На першому знімку Керстін не має видимих татуювань і вона одягнена в скромніший одяг. Через дев'ять років можна побачити татуйовану бабусю з чорнилом на руках, тулубі та шиї, а також на лобі. У неї також є декілька пірсингів, зокрема в носі та вухах.

Керстін Трістан / Фото: instagram.com/tattoo_butterfly_flower

Тепер у Трістан яскравіший стиль. Жінка також любить носити сміливіший макіяж, накладні вії та експериментує із зачісками.

Керстін Трістан / Фото: instagram.com/tattoo_butterfly_flower

Її прихильники були приголомшені трансформацією:

Татуювання перенесли на інший рівень краси. Приголомшливо. Очевидно, твоя татуйована трансформація – найкраща версія тебе

З кожною годиною ти маєш красивіший вигляд

Розкішно! Люблю тату

Керстін вперше зробила татуювання понад десять років тому, коли стала почуватися ніяково. Жінка швидко "підсіла на чорнило" і відтоді витратила майже 30 000 євро на свою колекцію боди-арту, яка покриває її з голови до ніг.

Керстін Трістан / Фото: instagram.com/tattoo_butterfly_flower

Тепер вона почувається набагато впевненіше: "Коли я дивлюся на себе в дзеркало, я бачу гарний луг, повний квітів, які треба любити".

Нагадаємо, величезний імплантат у сідниці "людини-Барбі" луснув після укусу бджоли. Вона витратила на пластику 800 000 фунтів стерлінгів.

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