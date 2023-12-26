Таунхаус із "Сам удома 2" виставили на продаж: скільки він коштує та який всередині (фото)

Таунхаус у Верхньому Вест-Сайді, де знімали фільм "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку", виставили на продаж.

Про це пише nypost.com.

Дім, де Кевін захищав себе від "липких бандитів", продається за 6,7 мільйона доларів.

Будинок має чотири спальні та п'ять ванних кімнат. Він був на ринку дев'ять місяців, навіть після того, як продавці знизили ціну з 7,6 мільйонів доларів США у квітні, а потім знову в липні. 2009 року дім був проданий за 4,7 мільйона доларів.

Таунхаус із "Сам удома 2" / Фото: The Townhouse Experts

За словами Декстера Еррієрі, агента з лістингу та президента Vandenberg, Townhouse Experts, за останні декілька тижнів спостерігається "сплеск" показів, п'ятиповерхового таунхауса 19 століття, оскільки процентні ставки, схоже, стабілізовані.

Таунхаус із "Сам удома 2" / Фото: The Townhouse Experts

Окрім приватного саду, залитої сонцем тераси та винного льоху з кліматичним контролем, тут є красива ліпнина та високі стелі. Також новий власник не забуде, що у будинку знімали культову комедію, оскільки сім'я, яка наразі живе там, "все ще отримує листи від дітей, які пишуть про "Сам удома", сказав Еррієрі.

Таунхаус із "Сам удома 2" / Фото: The Townhouse Experts

У стрічці "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" розповідається історія маленького Кевіна Макаллістера, який загубився та рятується від двох незграбних грабіжників. Хлопчик встановлюєпастки у таунхаусі, яким володіє його дядько Роб.

Таунхаус із "Сам удома 2" / Фото: 20thCentFox/Everett Collection

Нагадаємо, видання The New York Times підрахувало статки родини Маккалістерів із фільму "Сам удома". Стало відомо, наскільки вони були багатими.

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