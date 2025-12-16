Таємні замуровані двері у старому будинку: що за ними виявили нові власники

Двері в таємну кімнату / © скриншот з відео

Подружжя, яке нещодавно оселилося в будинку 1930-х років, під час ремонту випадково натрапило на зачинені двері, про існування яких не знало ані воно саме, ані, ймовірно, попередні власники. Знахідка одразу отримала неофіційну назву «кімната з привидами» та швидко привернула увагу користувачів соцмереж.

Про це повідомило видання Mirror.

Як розповіла пара, вони вирішили зняти гіпсокартон, аби відкрити оригінальну цегляну кладку. Під час робіт несподівано з’явилися старі двері без ручки, які десятиліттями були замуровані. За словами власників, про них не йшлося під час купівлі будинку, а в жодних документах ці двері не згадувалися.

Після значних зусиль подружжю вдалося відчинити прохід. Усупереч моторошним очікуванням, за дверима не було таємничої кімнати — там виявилася повноцінна додаткова ванна, яка багато років залишалася зачиненою. Власники пожартували, що будинок «проклятий сумнівною столярною справою».

Згодом пара з’ясувала, що ванна кімната на верхньому поверсі розташована прямо над знайденим приміщенням. Піднявши частину стелі, вони побачили, що підлога зверху кришиться, що створює ризик провалювання. Подальші плани щодо ремонту чи повторного закриття прихованої кімнати власники поки не озвучували.

У коментарях під відео користувачі розділилися: одні радили негайно зайнятися ремонтом, інші ж наполягали, що кімнату могли приховати не без причини, і жартома застерігали подружжя від «порушення спокою» старої ванни.

