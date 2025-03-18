Таємнича піна на пляжах: понад 100 людей захворіли, а море викидає мертву рибу (фото)

Останні дні узбережжя Південної Австралії нагадує кадри з фільму-катастрофи: пляжі Вайтпінга та Парсонс вкриті густою жовто-зеленою піною, з моря викидає мертвих восьминогів, риб і морських драконів, а серфери скаржаться на проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє The Guardian.

Місцева влада була змушена закрити популярні пляжі, а екологи та лікарі намагаються з'ясувати причину небезпечного явища.

Понад 100 серферів, які виходили на воду в цьому районі, зіткнулися з серйозними симптомами: свербіж в очах, затуманення зору, кашель і утруднене дихання.

Місцевий серфер Ентоні Роуленд, один із постраждалих, розповів: "Я був дуже роздратований. Це було схоже на те, коли ви вдихаєте засіб для чищення, якщо ви чистите кухонну раковину або щось подібне. Це вдарило по задній стінці горла".

Пляж Вайтпінга / Фото: Anthony Rowland

Роуленд також поділився фото мертвих морських істот, яких викинуло на берег, і стверджує, що загроза поширюється далі: "За останні 24 години мертва риба з'явилася вздовж берегів Вікторії, Міддлтона, затоки Енчантер. А в Міддлтоні знаходять мертвих восьминогів".

Морських жителів винесло на пляж серед важкої, щільної жовтої піни / Фото: Anthony Rowland

За попередніми даними, причиною цього явища може бути цвітіння мікроводоростей, яке виникає через екстремальну спеку, стоячу воду і відсутність хвиль.

Екологи пояснюють: "Температура води зараз на 2,5°C вища за норму. Через слабкий вітер і невеликі хвилі утворилися ідеальні умови для розмноження небезпечних водоростей".

Червоні плями на піску та піні також вказують на можливий вплив токсичних мікроорганізмів.

Державне управління з охорони навколишнього середовища (EPA) взяло проби води та аналізує ситуацію. "Пляжі будуть знову відкриті якомога швидше", – запевняє влада. Але поки що серферам та відпочивальникам радять триматися подалі від небезпечної зони.

Південна Австралія зараз переживає посуху та аномальну спеку. Це ще один сигнал про зміну клімату, який може зробити такі явища більш частими.

Нагадаємо, у Запоріжжі на пляжі знайшли купу мертвих бакланів. Фахівці закликають громадян уникати контакту з мертвими тваринами та повідомляти про такі випадки відповідні служби.

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