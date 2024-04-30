Таємничий чоловік, який живе як собака, ошелешив новим гіперреалістичним костюмом – відео

Японець, якому подобається жити в образі собаки, нещодавно представив новий гіперреалістичний костюм пса, який не лише має милий вигляд, але й дозволяє йому виляти своїм пухнастим хвостом.

Декілька років тому чоловік, відомий у Мережі під ніком "Тако", оголосив світові про свою незвичайну мрію – жити як собака, відчуваючи прості задоволення, які щодня отримує найкращий друг людини – ходити кавкарачки у парку, грати з пластиковими м'ячами та фрісбі, качатися підлогою. Чоловік не розкриває свого справжнього імені, оскільки соромиться, що його друзі та сім'я можуть вважати його пристрасть трохи дивною, але він активно демонструє своє собаче життя на YouTube і в Twitter.

Пристрасть Тако до собачого косплею змусила його витратити близько 2 мільйонів єн ($15 000) на костюм коллі. Костюм мав дуже реалістичний вигляд, з дуже густою шерстю та анатомічно правильними кінцівками, але його голова була найслабшим елементом, оскільки її було легко розпізнати як підробку.

Однак нещодавно Тако представив свою нову, покращену інвестицію – аляскинського маламута, який має хвіст, що виляє, і контрольовані рухи рота.

Новий костюм Тако привернув до себе увагу відтоді, як він опублікував відео з ним на YouTube. Багато хто називає чоловіка божевільним за те, що він вклав цілий статок, щоб залагодити деякі суперечки з працівниками банку.

Чоловік зізнався, що він не планує відмовлятися від свого хобі найближчим часом.

Нагадаємо, американка любить вдавати з себе цуценя та змушує свого хлопця "вигулювати" її на повідці на публіці. Вона обожнює грати в парку для собак і ловити фрісбі.

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