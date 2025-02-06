Таємничий шмат льоду з неба пробив металевий дах будинку чоловіка – фото

У світі стався новий інцидент "подарунку з неба". Втім, якщо після падіння метеориту на будинок індонезійця, власник помешкання розбагатів, то американець лише зазнав збитків. Його дах пробив лід із "нізвідки".

Про це повідомила пожежна служба Палм-Кост у Facebook.

Влада розслідує походження загадкового шматка льоду, який впав із неба і пробив велику діру в металевому даху будинку у Флориді.

У повідомленні йдеться, що екіпажі виїхали на виклик, коли один з абонентів "повідомив про декілька шматків льоду, розкиданих проїжджою частиною, причому один із них влучив у будинок сусіда".

Пожежники виявили, що лід пробив велику діру в металевому даху і потрапив у житлові приміщення будинку.

Лід пробив дах будинку чоловіка / Фото: The Palm Coast Fire Department

Будівельний департамент оглянув пошкодження і визначив, що будинок безпечний для проживання.

Пожежна служба повідомила, що про інцидент було повідомлено Федеральне управління цивільної авіації.

Нагадаємо, житель Лос-Анджелеса виявив жахливого гостя, повернувшись додому після лісової пожежі. Велетенський ведмідь переховувався в підвалі будинку.

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