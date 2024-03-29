Таємниці стародавньої ДНК: вчені відтворили зовнішність імператора Китаю, який жив 15 століть тому (фото)

Група дослідників реконструювала обличчя китайського імператора Ву з династії Північного Чжоу, який жив 1500 років тому. Це стало можливим після того, як з його останків вдалося витягти ДНК древнього правителя.

Про це пише журнал Popular Archaeology.

Результати дослідження також дозволили вченим припустити, що імператор міг померти у віці 36 років выд інсульту.

Попри ранню смерть, імператор Ву за час свого правління з 560 до 578 року нашої ери встиг створив сильну армію й об'єднав північну частину стародавнього Китаю після перемоги над династією Північна Ці.

Генетичний аналіз підтвердив, що імператор Ву був етнічним сяньбеєм. Це давня кочова група, яка жила на території сучасної Монголії, а також на півночі та північному сході Китаю.

"Деякі вчені говорять, що у сяньбеїв була "екзотична" зовнішність: густа борода, високе перенісся та жовте волосся. Наш аналіз показує, що імператор Ву мав типові риси обличчя для жителів Східної або Північно-Східної Азії", — розповів один з авторів дослідження. Шаоцін Вень з Університету Фудань у Шанхаї.

1996 року археологи виявили гробницю імператора Ву на північному заході Китаю. У похованні збереглися його кістки, зокрема майже цілий череп. Завдяки сучасним технологіям дослідження ДНК в останні роки Веню та його команді вдалося відновити понад 1 мільйон генетичних фрагментів у ДНК імператора. Деякі з цих генів містять інформацію про колір його шкіри та волосся.

Використовуючи череп імператора Ву, команда реконструювала його обличчя за допомогою 3D-моделювання. Результат показує, що імператор Ву мав карі очі, чорне волосся і досить смагляву шкіру, а риси його обличчя були схожі на риси обличчя сучасних жителів Північної та Східної Азії.

"Наша робота оживила історичну особистість. Раніше людям доводилося покладатися на історичні записи чи фрески, щоб уявити, як виглядали давні люди. Ми можемо безпосередньо розкрити як виглядали представники народу сяньбей", — розповів співавтор дослідження Піанпян Вей з університету Фудань.

Імператор Ву помер у 36 років і його син також помер у молодому віці з невідомої причини. Серед археологів та істориків існують різні думки щодо причин смерті імператора. Одні дослідники вважають, що імператор Ву помер від хвороби, в той час, як інші стверджують, що він був отруєний своїми суперниками. Аналізуючи ДНК імператора Ву, дослідники виявили, що імператор мав високу схильність до інсульту, який ймовірно і став причиною його смерті. Це відкриття узгоджується з історичними записами, в яких описувалося, що імператор мав афазію (втрату мови), порушення міміки та ходи, що могло бути наслідком інсульту.