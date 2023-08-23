Таємниця 123-річного будинку: стара ззовні оселя на продаж вражає своїм інтер'єром (фото)

В австралійському місті Мельбурн, в районі Торнбері, розташований будинок, фото якого розлетілися Мережею. А все через те, що за старим екстер'єром прихований вражаючий модерн.

Про це йдеться у матеріалі realestate.

Будинок у Торнбері виставлений на продаж. Він коштує 1,358 мільйона доларів США, що майже вдвічі перевищує його середню ціну 10 років тому (692 500 доларів США) і зросла на 16,1% лише за останні три роки.

За словами аукціоніст Стефана Ді Лорето, не лише спосіб життя та гостинність приваблюють до Торнбері купи покупців, а й стиль та архітектура багатьох оновлених старовинних будинків, що вишикуються на зелених приміських вулицях.

Австралійський будинок Фото: realestate

Серед них стильний будинок площею 303 кв метрів по вулиці Олександра, 32.

Господарі будинку - молода сім’я, яка приживає тут від 2013 року, однак хоче розширятися та змінити район, тож виставила його на продаж.

Австралійський будинок Фото: realestate

"Дві спальні приєднуються до центральної ванної кімнати на першому поверсі, а також розкішної кухні, підкресленої високими стелями собору", - розповідає фахівець.

Звідти можна вийти на задній дворик.

На верхньому поверсі розташована простора головна спальня з сучасною ванною кімнатою. Поруч є невеликий кабінет зі старовинними елементами, які навмисно зберегли. Також по всьому будинку можна помітити оригінальні каміни.

Житло планують продати на аукціоні, який відбудеться 2 вересня.

Тим часом у США господарка будинку попросила про допомогу і розпізнаванні загадкової тварини, яку вона зловила на камеру у своєму дворі.

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