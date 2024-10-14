Таємниця "людини в каное": через 22 роки на пляж викинуло пляшку з посланням шахрая – фото

Послання у пляшці, яке, ймовірно, належить каноїсту Джону Дарвіну, винесло на британський пляж – через 22 роки після того, як воно нібито було написане під час останньої "фатальної" подорожі шахрая.

Про це пише Daily Star.

12-річний хлопчик зробив шокувальне відкриття, коли прибирав сміття на відокремленій ділянці пляжу в Істборні. Коли хлопчик відкрив пластикову пляшку з-під води і прочитав її вміст, ні він, ні його 43-річна мама не здогадувалися про значення знахідки.

Але, повернувшись додому, вони заґуґлили ім'я та адресу і не могли повірити, що її власником виявився шахрай Дарвін, який сидів у в'язниці і інсценував власну смерть у морі в березні 2002 року, щоб його дружина могла отримати 250 000 фунтів стерлінгів за страховкою життя.

Послання у пляшці / Фото: Triangle News

Виявляється, лист був написаний 21 березня 2002 року, в день, коли Дарвін вийшов у море на своєму каяку в Сітон Кері, графство Дарем, перед тим, як зникнути. Після того, як його дружина Енн заявила про його зникнення, почалися масові пошуки на суші і на морі, але було знайдено лише весло Дарвіна, а за ним – його побите каное.

Вважалося, що він загинув, але насправді він все зімітував, відростив бороду і жив у комірчині поруч з будинком подружжя. Лист був знайдений 28 серпня під час незвично низького припливу на морському курорті Східного Сассекса.

Там було написано: "Четвер 21 березня 2002 року. Шановний знайшовший. Будь ласка, напишіть і повідомте мені, де ви знайшли пляшку. Мені 51 рік, я каноїст, народився 14 серпня 1950 року. Джон Рональд Дарвін, 3 The Cliff, Сітон Кері, Гартлпул, графство Дарем".

Послання у пляшці / Фото: Triangle News

Мама хлопця, який знайшов пляшку, родом з Кроуборо, розповіла: "Був відлив, і вона просто лежала в дуже тихому місці на пляжі. Ми підійшли, щоб підібрати її, бо думали, що хтось насмітив. Мій син відкрив її і витягнув шматок згорнутого в рулон комп'ютерного паперу формату А4, на якому була написана від руки записка. Нам знадобився деякий час, щоб розшифрувати напис, але ми були досить здивовані, побачивши, що він датований 2002 роком. Захоплені, ми заґуґлили адресу, щоб перевірити, чи ця людина все ще проживає там. Насправді вони продали будинок 2007 року. Потім ми пошукали ім'я у Фейсбуці, оскільки нам було цікаво дізнатися, від кого ця записка, і чи можемо ми зв'язатися з ними, щоб повідомити, що знайшли її через 22 роки. Потім я ще раз подивилася на ім'я, місце і дату і зрозуміла, що цією людиною може бути сумнозвісний Джон Дарвін, який інсценував свою смерть багато років тому. Звичайно, я була налаштована скептично, але чим більше я дивилася на нього, тим більше переконувалася в тому, що його міг написати саме Каноеман. Хто зараз використовує цей папір для принтера? Папір пахне дуже старим і був весь зім'ятий і пошкоджений. Я можу лише уявити, що він написав це перед тим, як вирушив у подорож на каное, щоб це мало такий вигляд, ніби він збирався повернутися. Можливо, він думав, що папір швидше змиє, і люди повірять, що він трагічно загинув у морі".

Джон Дарвін / Фото: PA

Спочатку всі вважали, що Джон загинув під час нещасного випадку на каное, а Енн використала гроші, щоб виплатити іпотеку в розмірі 130 000 фунтів стерлінгів. Неймовірно, але Джон з'явився живим у грудні 2007 року, через п'ять з половиною років після зникнення, стверджуючи, що нічого не пам'ятає про події.

Але у поліції виникли підозри після того, як вони побачили фотографію його та Енн у Панамі, де вони шукали будинок за рік до цього.

Пару звинуватили в шахрайстві і 2008 року засудили до більш ніж шести років ув'язнення. Зараз Джон Дарвін живе на Філіппінах зі своєю новою дружиною Мерсі Авілою Дарвін.

Цього тижня вона сказала, що не вірить, що її чоловік викинув пляшку в море, додавши: "Це не його рук справа".

Але доктор Баблу Сінха, старший науковий співробітник групи моделювання морських систем у Національному океанографічному центрі, вважає, що довга подорож пляшки цілком вірогідна. Він сказав, що пляшка могла рухатися проти годинникової стрілки від Сітон Кері до Скаггерака, а потім вийти з Північного моря через Норвезьку прибережну течію, яка прямує на північний схід до Гренландського моря.

Нагадаємо, у записах Ньютона знайшли передбачення, коли настане кінець світу. Він визначив конкретну дату кінця світу за допомогою ретельного вивчення Біблії та інших релігійних текстів, передбачивши, що нинішній світ буде замінено буквальним "Царством Небесним" на Землі.

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