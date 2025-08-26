Таємниче зникнення сім’ї 60 років тому: дайвер виявив сенсаційну знахідку (фото)

Американська сім’я, яка загадково зникла 60 років тому / © KOIN Archives

Історія сім’ї зі США, яка зникла понад 60 тому, отримала несподіване продовження після важливого відкриття. Дайвер Арчер Майо знайшов людські останки всередині автомобіля, який міг належати родині.

Про це повідомляє LADbible.

7 грудня 1958 року подружжя з Портленда — 54-річний Кеннет та 48-річна Барбара Мартін — виїхали автомобілем разом із трьома доньками віком 11, 13 та 14 років. Додому вони так і не повернулися.

Родина їхала у кремово-червоному Ford Country Squire 1954 року до ущелини річки Колумбія, аби зібрати зелені гілки та різдвяні прикраси. Того ж дня їх бачили на заправці в Каскейд-Локс та у кафе Paradise Snack Bar у місті Худ-Рівер. Але вже за кілька тижнів річка Колумбія винесла тіла двох молодших доньок — Сьюзен і Вірджинії. Кеннет, Барбара та старша донька Барбі залишалися зниклими безвісти.

Тіла двох доньок були знайдені через кілька місяців після зникнення / © KOIN Archives

Цю справу вважали однією з найзагадковіших в Орегоні, допоки наприкінці 2024 року незалежний дайвер Арчер Майо не натрапив на автомобіль, який, за його словами, належав родині. Машина була на глибині близько 15 м у річці біля Каскейд-Локс.

У березні 2025 року з води вдалося підняти частини авто — шасі та двигун, а також деякі речі: камеру, іграшки та предмет, схожий на вогнепальну зброю. А тепер Майо повідомив, що виявив усередині машини людські останки, які можуть належати двом дорослим.

Дайвер Арчер Майо / © GoFundMe

Дайвер заявив, що «нічого більше не можна зробити» після того, як передав рештки офісу шерифа округу Худ-Рівер. У відомстві відмовилися підтвердити або спростувати цю інформацію.

Щоб дістатися до знахідки, Майо витратив кілька місяців на отримання дозволів та понад 60 занурень із драглайном, розчищаючи уламки. Зрештою він виявив перевернутий універсал Ford 1950-х років, який лежав на глибині близько 18 м. У березні підрядники підняли лише нижню частину авто та двигун, однак кузов із вмістом залишився під водою.

«Я був розчарований. Я сім років жив цією справою: думав, мріяв, одержимо займався цим», — поділився Майо.

У липні дайвер повернувся до місця трагедії та продовжив розчищати уламки, а вже в серпні дістав артефакти і людські рештки, які можуть належати двом або навіть трьом членам родини.

«Я відчуваю, що повернув їх родині, щоб вони нарешті знайшли спокій. І саме про це я мріяв», — сказав дайвер.

До слова, у США сталася сімейна трагедія: 34-річна Емілі Лонг убила свого чоловіка, двох дітей і скоїла самогубство. Вижив лише їхній трирічний малюк. За даними слідства, причиною могла стати глибока депресія жінки, спричинена невиліковним діагнозом раку мозку у її чоловіка Райана Лонга. За кілька днів до трагедії Емілі розповідала в TikTok про свій важкий психічний стан.